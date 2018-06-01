 تفاصيل خاصة عن الشاب المعتقل بإقليم تيزنيت للإشتباه في صلته مع تنظيم الدولة الإسلامية ﻿
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تفاصيل خاصة عن الشاب المعتقل بإقليم تيزنيت للإشتباه في صلته مع تنظيم الدولة الإسلامية

بتاريــخ : 6 يوليوز 2018 / 10:14 تفاصيل خاصة عن الشاب المعتقل بإقليم تيزنيت للإشتباه في صلته مع تنظيم الدولة الإسلامية | مجتمع
تفاصيل خاصة عن الشاب المعتقل بإقليم تيزنيت للإشتباه في صلته مع تنظيم الدولة الإسلامية
أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن الشاب الذي جرى اعتقاله يوم الإثنين الماضي بتيزنيت على خلفية الإشتباه في انتمائه وصلته بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية ''داعش'' يبلغ من العمر 19 سنة، وينحدر من أحد

شوف تيفي:تيزنيت

 

أفادت مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، أن الشاب الذي جرى اعتقاله يوم الإثنين الماضي بتيزنيت على خلفية الإشتباه في انتمائه وصلته بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" يبلغ من العمر 19 سنة، وينحدر من أحد الدواوير النائية بجماعة "بونعمان" إقليم تيزنيت.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن الشاب الموقوف كان يتابع دراسته بشكل عادي قبل أن تحكم عليه ظروف الحياة القاسية بمغادرة أسوار المدرسة في مستوى تعليمي متدني ليلتحق بمدينة الدار البيضاء كغيره من أقرانه الذين لم يعود لهم مكان بالمدرسة والدوار، حيث أجبرته قلة ذات اليد والفقر والعوز اللذين ينخران جسد أسرته وانعدام مورد رزق قار لهما إلا الاشتغال بأحد المحلات التجارية لصياغة الذهب بالدار البيضاء كمتعلم.

وأضافت ذات المصادر، أنه ظل دائم التردد على مسقط رأسه ببونعمان لتفقد أحوال عائلته خاصة في الأعياد وكلما اتيحت له الفرصة ولم تكون تظهر عليه أية بوادر للتطرف إذ كان يتصرف بشكل تلقائي وعادي مع أسرته ومحيطه وبيئته التي كان يعيش فيها، وخلف اعتقاله بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية صدمة كبيرة على أسرته وكل من يعرفه عن قربه حيث لم يتوقعوا أن يتواجد بالدوار المعروف بهدوئه وساكنته المحافظة جدا شخص له ارتباطات مع جهات خارجية مشبوهة.

ومن جانب آخر كشفت مصادر أخرى أن الشاب المعتقل مولوع بشكل رهيب بوسائل التواصل الإجتماعي خاصة المواقع الإلكترونية والفيسبوك ويرجح أنه كان يتردد على مواقع لها صلة بتنظيم الدولة الإسلامية ببلاد الشام والعراق ويتواصل مع جهات موالية لهذا التنظيم الإرهابي ويتلقى منه عمولات نقدية وهو الأمر الذي أسقطه في يد المكتب المركزي للأبحاث القضائية أثناء محاولته مغادرة مقر سكناه بدوار "تمجاط".

يذكر أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد قام بداية الأسبوع الجاري بتوقيف أربعة أشخاص يشتبه في صلتهم بالدولة الإسلامية، وينشطون بكل من الدار البيضاء وطنجة وتيزنيت والناظور، ويبلغون من العمر مابين 19 و 24 سنة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت تفاصيل خاصة الشاب المعتقل اشتباه صلة تنظيم الدولة الإسلامية.

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