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ارتفاع درجات الحرارة ووصولها ل 46 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة

بتاريــخ : 6 يوليوز 2018 / 08:52 ارتفاع درجات الحرارة ووصولها ل 46 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة | مجتمع
ارتفاع درجات الحرارة ووصولها ل 46 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يكون الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للمملكة وداخل الأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية وداخل سوس، وحارا نوعا ما داخل المملكة.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يكون الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للمملكة وداخل الأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية وداخل سوس، وحارا نوعا ما داخل المملكة.

كما يرتقب مرور سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى والسهول الأطلسية الشمالية خلال الصباح والليلة القادمة، فضلا عن مرور سحب ركامية من المحتمل أن تعطي قطرات مطرية متفرقة خلال الزوال فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. عدا ذلك، ستظل الأجواء مستقرة ومشمسة عموما.

وسيلاحظ تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة القوة جنوبية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه على العموم بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و 28 درجة بالجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 و 22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و 30 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 40 و 46 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و 40 درجة داخل سوس والرحامنة وتادلة، وما بين 30 و 38 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وآسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مديرية الأرصاد الجوية الرحامنة طقس حار

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