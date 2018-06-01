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الطالبي العلمي: عدد المستفدين من المخيمات ارتفع بنسبة 50 في المائة هذه السنة

بتاريــخ : 6 يوليوز 2018 / 02:42 الطالبي العلمي: عدد المستفدين من المخيمات ارتفع بنسبة 50 في المائة هذه السنة | بوليتيك
الطالبي العلمي: عدد المستفدين من المخيمات ارتفع بنسبة 50 في المائة هذه السنة
قدم وزير الشباب والرياضة، عرضا يهم البرنامج الوطني للتخييم 2018، الذي انطلق يوم 3 يوليوز 2018 تحت شعار ''المخيم فضاء للتربية على المواطنة والسلوك المدني'' والذي يصادف مرور 100 سنة على انطلاق التخييم.

شوف تيفي:

قدم وزير الشباب والرياضة، عرضا يهم البرنامج الوطني للتخييم 2018، الذي انطلق يوم 3 يوليوز 2018 تحت شعار ''المخيم فضاء للتربية على المواطنة والسلوك المدني'' والذي يصادف مرور 100 سنة على انطلاق التخييم.

وأشار الوزير، في المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس 5 يوليوز، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، إلى أن وزارته أطلقت المشاركة في العرض الوطني للتخييم ومجالاته في 30 يناير 2018، مركزة على أن يكون ذا بعد جهوي يحقق العدالة المجالية، وتكافؤ الفرص بين الجهات.

كما أبرز الوزير الطالبي العلمي، وفق ذات البلاغ أن ''هذه السنة ستعرف رفع نسبة المستفيدين من المخيمات القارة بحوالي 50 في المائة، حيث سينتقل العدد من 100 ألف سنة 2017 إلى 150 ألف خلال هذه السنة، موزعة على 135 ألف مستفيد من مخيمات الأطفال القارة و15 ألفا في ملتقيات اليافعين و23 ألفا في جامعات الشباب، بالإضافة إلى حوالي 100 ألف في إطار البرامج المتعلقة بتكوين المديرين والمكونين وأطر التنشيط، وفي الملتقيات الموضوعاتية لدعم الكفاءات والقدرات، وفي لقاءات الحكامة التدبيرية والمقامات الإبداعية واللغوية والمعرفية والمخيمات الحضرية.

وأكد أن الميزانية المقررة لهذه السنة، حسب نفس البلاغ، ''تقدر بـ 135مليون درهم، ومجموع عدد الجمعيات الوطنية والمحلية أو الجهوية أو مؤسسات الأعمال الاجتماعية بلغ 459 هيئة مشاركة، تم اختيارها بناء على معايير من ضمنها، سلامة الوضعية القانونية، والبرنامج المشتغل عليه، والأطر المتوفرة، ثم سجل احترام الجمعيات لالتزاماتها خلال المخيمات السابقة''.

وأشار إلى أن إنجاز هذه السنة المتمثل في رفع نسبة المستفيدين ب 50 في المائة، يرافقه عدد من الإجراءات، على اعتبار أن هذا البرنامج الذي يحظى برعاية ملكية سامية، خصص له موقع مركزي في البرنامج الحكومي، ويأتي في إطار الاتفاقية الإطار للشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الوطنية للتخييم، يضيف المصدر، حيث إن الوفاء بالالتزامات والسعي للرفع من الطاقة الاستيعابية اقتضى العمل على تأهيل البنيات التحتية وتوسيع الشبكة وقد تم ترميم 44 مركزا، وتم توقيع اتفاقية مع المندوبية السامية للمياه والغابات، وتم إطلاق عملية بناء 17 مركزا للتخييم من الجيل الجديد بمواصفات حديثة بطاقة استيعابية تفوق 11 ألف مستفيد وبغلاف مالي يناهز 700 مليون درهم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب العلمي المستفيدين نسبة المخيمات

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