إحباط عملية تهريب 7800 كيس من الأدوية بمعبر باب سبتة ﻿

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة ليلة الثلاثاء-الأربعاء من إحباط كمية مهمة من الأدوية المهربة إلى التراب الوطني.

شوف تيفي و.م.ع

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة ليلة الثلاثاء-الأربعاء من إحباط كمية مهمة من الأدوية المهربة إلى التراب الوطني.

وحسب مصادر محلية، فإن عناصر فرقة المراقبة التابعة للجمارك بمعبر باب سبتة عثرت على 7800 كيس من أحد الأدوية المضادة للألم، التي تحتوي على مادة « باراسيتامول ».

وأضافت المصادر ذاتها، أن المعني بالأمر الأربعيني وهو مغربي مقيم بالخارج كان يحاول إدخال هذه الكمية من الأدوية في العجلات الأربع لسيارته المرقمة بالخارج.

هذا وبعد القبض عليه، تمت إحالته على الشرطة القضائية بمدينة تطوان لتعميق البحث معه ومتابعته في المنسوب إليه.