الحكومتان المغربية والأذربيجانية تتفقان حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة ﻿

وافق المجلس الأسبوعي للحكومة على مشروع قانون رقم 18-49 يوافق بموجبه على اتفاق للتعاون في ميدان الأمن ومكافحة الجريمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذريبجان، موقع بباكو في 5 مارس 2018.

شوف تيفي:

وافق المجلس الأسبوعي للحكومة على مشروع قانون رقم 18-49 يوافق بموجبه على اتفاق للتعاون في ميدان الأمن ومكافحة الجريمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذريبجان، موقع بباكو في 5 مارس 2018.

حيث تقدم بهذا الاتفاق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في المجلس الأسبوعي للحكومة الذي انعقد اليوم الخميس 5 يوليوز، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، وتهدف هذه الإتفاقية إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في حدود اختصاصاتهما، ووفقا لتشريعاتهما الوطنية والإتفاقيات الدولية في ميدان الأمن ومكافحة الجريمة.

كما يهدف الإتفاق، وفق ذات البلاغ، إلى الوقاية والحد من الأعمال الإرهابية، وتمويل الإرهاب والجرائم،والاتجار في المخدرات، وتزوير العملة وبطائق الائتمان، والجرائم ضد الممتلكات ذات القيمة الثقافية والتاريخية، والجرائم المعلوماتية، وتزوير جوازات السفر والتأشيرات والوثائق الأخرى، والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.