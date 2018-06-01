 الحكومتان المغربية والأذربيجانية تتفقان حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الطالبي العلمي: عدد المستفدين من المخيمات ارتفع بنسبة 50 في المائة هذه السنة | بوليتيك

الطالبي العلمي: عدد المستفدين من المخيمات ارتفع بنسبة 50 في المائة هذه السنة

إحباط عملية تهريب 7800 كيس من الأدوية بمعبر باب سبتة | مجتمع

إحباط عملية تهريب 7800 كيس من الأدوية بمعبر باب سبتة

العثور على جثة شخص مجهول الهوية بمارتيل‎ | مجتمع

العثور على جثة شخص مجهول الهوية بمارتيل‎

الحكومتان المغربية والأذربيجانية تتفقان حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة | بوليتيك

الحكومتان المغربية والأذربيجانية تتفقان حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة

خطير وبالفيديو.. حضيو راسكم من لوطوروت ديال آسفي الجديدة ..رشق مستعملي الطريق بالحجارة | مجتمع

خطير وبالفيديو.. حضيو راسكم من لوطوروت ديال آسفي الجديدة ..رشق مستعملي الطريق بالحجارة

الحكومة تعلن عن أهم الورشات التي ستشتغل عليها في سنتها الثانية | بوليتيك

الحكومة تعلن عن أهم الورشات التي ستشتغل عليها في سنتها الثانية

هــا المعقول..هذا هو موعــد تطبيق قانون محاربة العنف ضد النساء..حبس وغرامات تنتظر كل من ارتكب هــذه الأفعال في الفضاءات العمومية أو وسائل الاتصال | بوليتيك

هــا المعقول..هذا هو موعــد تطبيق ''قانون محاربة العنف ضد النساء''..حبس وغرامات تنتظر كل من ارتكب

الحرارة تقتل 33 شخصا وتصل أعلى مستوياتها بكندا | دولي

''الحرارة'' تقتل 33 شخصا وتصل أعلى مستوياتها بكندا

سخرية كبيرة بالفيسبوك من عريضة تعليق مقاطعة شركة سنطرال بعد الحملة | مجتمع

سخرية كبيرة بالفيسبوك من عريضة تعليق مقاطعة شركة سنطرال بعد الحملة

المغرب الذي نريد...!

الحكومتان المغربية والأذربيجانية تتفقان حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة

بتاريــخ : 6 يوليوز 2018 / 02:05 الحكومتان المغربية والأذربيجانية تتفقان حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة | بوليتيك
الحكومتان المغربية والأذربيجانية تتفقان حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة
وافق المجلس الأسبوعي للحكومة على مشروع قانون رقم 18-49 يوافق بموجبه على اتفاق للتعاون في ميدان الأمن ومكافحة الجريمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذريبجان، موقع بباكو في 5 مارس 2018.

شوف تيفي:

وافق المجلس الأسبوعي للحكومة على مشروع قانون رقم 18-49 يوافق بموجبه على اتفاق للتعاون في ميدان الأمن ومكافحة الجريمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذريبجان، موقع بباكو في 5 مارس 2018.

حيث تقدم بهذا الاتفاق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في المجلس الأسبوعي للحكومة الذي انعقد اليوم الخميس 5 يوليوز، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، وتهدف هذه الإتفاقية إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في حدود اختصاصاتهما، ووفقا لتشريعاتهما الوطنية والإتفاقيات الدولية في ميدان الأمن ومكافحة الجريمة.

كما يهدف الإتفاق، وفق ذات البلاغ، إلى الوقاية والحد من الأعمال الإرهابية، وتمويل الإرهاب والجرائم،والاتجار في المخدرات، وتزوير العملة وبطائق الائتمان، والجرائم ضد الممتلكات ذات القيمة الثقافية والتاريخية، والجرائم المعلوماتية، وتزوير جوازات السفر والتأشيرات والوثائق الأخرى، والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أذربيجان التعاون الامن مكافحة الجريمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الطالبي العلمي: عدد المستفدين من المخيمات ارتفع بنسبة 50 في المائة هذه السنة | بوليتيك

الطالبي العلمي: عدد المستفدين من المخيمات ارتفع بنسبة 50 في المائة هذه السنة

الحكومة تعلن عن أهم الورشات التي ستشتغل عليها في سنتها الثانية | بوليتيك

الحكومة تعلن عن أهم الورشات التي ستشتغل عليها في سنتها الثانية

هــا المعقول..هذا هو موعــد تطبيق قانون محاربة العنف ضد النساء..حبس وغرامات تنتظر كل من ارتكب هــذه الأفعال في الفضاءات العمومية أو وسائل الاتصال | بوليتيك

هــا المعقول..هذا هو موعــد تطبيق ''قانون محاربة العنف ضد النساء''..حبس وغرامات تنتظر كل من ارتكب هــذه الأفعال في الفضاءات العمومية أو وسائل الاتصال

وزارة الصحة تخرج عن صمتها بخصوص قضية الفساد | بوليتيك

وزارة الصحة تخرج عن صمتها بخصوص قضية ''الفساد''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

يوفنتوس بدأ يجني الأرباح حتى قبل وصول رونالدو إلى تورينو | قنوات أخرى
منذ 3 دقائق

يوفنتوس بدأ يجني الأرباح حتى قبل وصول رونالدو إلى تورينو

عبد الحق النوري يخرج من الغيبوبة و يتواصل مع أسرته برفع حاجبيه | قنوات أخرى

عبد الحق النوري يخرج من الغيبوبة و يتواصل مع أسرته برفع حاجبيه

خبر اليوم: حريق مهول داخل شركة للمواد الغدائية وحالة استنفار أمني بالحي الصناعي بالمحمدية‎ | خبر اليوم

خبر اليوم: حريق مهول داخل شركة للمواد الغدائية وحالة استنفار أمني بالحي الصناعي بالمحمدية‎

كسيدة خايبة فكازا بالليل.. متهور بسيارة فاخرة كان غادي يقتل سائق طاكسي | خارج البلاطو

كسيدة خايبة فكازا بالليل.. متهور بسيارة فاخرة كان غادي يقتل سائق طاكسي

﻿

آخر المستجدات

الطالبي العلمي: عدد المستفدين من المخيمات ارتفع بنسبة 50 في المائة هذه السنة | بوليتيك
منذ 49 دقيقة

الطالبي العلمي: عدد المستفدين من المخيمات ارتفع بنسبة 50 في المائة هذه السنة

إحباط عملية تهريب 7800 كيس من الأدوية بمعبر باب سبتة | مجتمع

إحباط عملية تهريب 7800 كيس من الأدوية بمعبر باب سبتة

العثور على جثة شخص مجهول الهوية بمارتيل‎ | مجتمع

العثور على جثة شخص مجهول الهوية بمارتيل‎

الحكومتان المغربية والأذربيجانية تتفقان حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة | بوليتيك

الحكومتان المغربية والأذربيجانية تتفقان حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.