الحكومة تعلن عن أهم الورشات التي ستشتغل عليها في سنتها الثانية ﻿

انعقد يوم الخميس 5 يوليوز، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خصص للدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

شوف تيفي

انعقد يوم الخميس 5 يوليوز، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خصص للدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

حيث أشار رئيس الحكومة، وفق بلاغ صحفي، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، إلى أنه تم الإعلان عن أهم الأوراش التي ستشتغل عليها الحكومة في السنة الثانية من عمرها والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أوراش أساسية محور اقتصادي ومحور اجتماعي ومحور الإدارة والحكامة.

وأضاف البلاغ، أنه فيما يخص الإدارة والحكامة والمحور السياسي العام ستشرع الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان التي وضعت برنامجها التنفيذي؛ كما ستشرع عمليا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مبرزا في ذات السياق أن الملك محمد السادس، أشار في رسالته إلى القمة الإفريقية، إلى أن المغرب يعتني بموضوع مكافحة الفساد ويوليه اهتماما كبيرا.

وأكد ذات البلاغ، أنه فيما يخص المستوى الاقتصادي، فهناك ورشين مهمين يتعلقان بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واخراج الميثاق الجديد للاستثمار؛ وهما ورشتان تشتغل الحكومة عليهما بجد منذ فترة، وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليهما على أمل إعطاء دفعة قوية للاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي في بلادنا.