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سخرية كبيرة بالفيسبوك من عريضة تعليق مقاطعة شركة سنطرال بعد الحملة

بتاريــخ : 6 يوليوز 2018 / 00:46 سخرية كبيرة بالفيسبوك من عريضة تعليق مقاطعة شركة سنطرال بعد الحملة | مجتمع
سخرية كبيرة بالفيسبوك من عريضة تعليق مقاطعة شركة سنطرال بعد الحملة
بعد ساعات من تداول العريضة الموقعة من طرف حوالي 40 شخصية مغربية، والتي تطالب بتعليق مقاطعة حليب شركة ''سنطرال دانون'' لمدة 10 أسابيع، تفاعل آلاف النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر

''شوف تيفي''

بعد ساعات من تداول العريضة الموقعة من طرف حوالي 40 شخصية مغربية، والتي تطالب بتعليق مقاطعة حليب شركة ''سنطرال دانون'' لمدة 10 أسابيع، تفاعل آلاف النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر البعض من مضمون هذه العريضة الموقعة من مثقفين وحقوقيين وفاعلين مدنيين.

واختار النشطاء المتفاعلون مع هذه العريضة المثيرة، وضع العديد من التعليقات الساخرة، والتي أكدوا من خلالها عدم تعليق مقاطعة الحليب ومواصلة المشاركة بحملة ''مقاطعون'' إلى غاية تخفيض الأسعار وتحسين جودة المنتجات الحليبية.

تجدر الإشارة إلى أن الحقوقي فؤاد عبد المومني والذي كان من بين الموقعين على العريضة المتداولة، قد أكد في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' أنه وإلى جانب رجل الأعمال كريم التازي، والكاتبة والناشطة الحقوقية لطيفة البوحسيني، و آخرون وقعوا على الوثيقة، وذلك تفاعلا مع المقترحات المعلنة من شركة الحليب المعنية، وحتى تبقى المقاطعة سلاحا وهاجاً قويا بيد المغاربة، يكون بإمكانهم أن يستعملوه في المستقبل من أجل مطالب مشابهة، وأيضا دعوة للمغاربة من أجل تعليق مقاطعة مادة الحليب لمدة 10 أسابيع، ابتداء من يوم السبت 7 يوليوز إلى يوم الجمعة 14 شتنبر 2018''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السخرية مقاطعة الحليب مواقع التواصل الاجتماعي حقوقيين فاعلين شركة سنطرال

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