عاجل..فرحة أسرة بنيل ابنها شهادة الباكلوريا تتحول إلى حزن ومأتم والقضية فيها القتل ﻿

اهتز كاريان دوار ''شحاوطة'' وسط المحمدية على وقع جريمة قتل مروعة بالخطأ، عندما سقط شاب يبلغ من العمر 18 سنة مغشيا عليه من قوة ضربة حديدية تلقاها على مستوى الرأس بالخطأ من طرف شاب يبلغ من العمر 20 سنة،

شوف تيفي

اهتز كاريان دوار ''شحاوطة'' وسط المحمدية على وقع جريمة قتل مروعة بالخطأ، عندما سقط شاب يبلغ من العمر 18 سنة مغشيا عليه من قوة ضربة حديدية تلقاها على مستوى الرأس بالخطأ من طرف شاب يبلغ من العمر 20 سنة، حسب ما علمته ''شوف تيفي'' من مصدرها يومه الجمعة.

وأضاف المصدر ذاته أن الشرطة القضائية لمدينة المحمدية اعتقلت الجاني، بعد أن فر إلى وجهة مجهولة أمس ، بعد إصابته للشاب الضحية بضربة قاضية بقطعة حديدية.

وكشف ذات المصدر أن تفاصيل القضية تعود ليوم الأربعاء، حيث اشتعل شجار بين الشاب ''الجاني'' وميكانيكي، وفي لحظة هم الشاب بإرسال قطعة حديدية نحو الميكانيكي الذي زاغ عنها قليلا لتصيب بالخطأ شابا بريئا كان على مقربة من مسرح الحادث، يبلغ من العمر 18 سنة، وحصل مؤخرا على شهادة الباكالوريا.

هذا وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، إذ من المنتظر أن يتم تقديمه للعدالة في حالة اعتقاله يوم غد.