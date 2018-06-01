بالفيديو.. الاعتداء على الشاب بلال المغربي بواسطة السلاح الأبيض+تفاصيل خطيرة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الخميس 5 يوليوز، مقطع فيديو مثير، ظهر به الفنان الشاب بلال المغربي وهو يكشف تفاصيل خطيرة خاصة بالاعتداء الذي تعرض له، مؤخرا،

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الخميس 5 يوليوز، مقطع فيديو مثير، ظهر به الفنان الشاب بلال المغربي وهو يكشف تفاصيل خطيرة خاصة بالاعتداء الذي تعرض له، مؤخرا، بمدينة مكناس.

وأوضح الشاب بلال أن خلافا بسيطا وقع بينه وبين المعتدي عليه بعدما منحه مبلغ 100 درهم، لتتطور الأمور بعد قيام الملقب ب "ولد العسكري" بمهاجمهته وشرملته بواسطة سلاح أبيض ما تسبب في إصابته بجرح بليغ على مستوى الرأس تم على إثره نقله إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات اللازمة.

وأكد الفنان أن المصالح الأمنية أصدرت مذكرة بحث في حق "ولد العسكري"، متمنيا أن يسقط هذا الأخير بين يدي رجال الحموشي، حتى يتم تقديمه للعدالة للنظر في التهم الموجهة إليه.