وزارة الصحة تخرج عن صمتها بخصوص قضية ''الفساد'' ﻿

نفت وزارة الصحة ما تم نشره، مؤخرا في عدد من المنابر الإعلامية، من مقالات تدعي أن بعض الملفات تمت إحالتها على القضاء، تهم مسؤولين كبار بوزارة الصحة لمتابعتهم فيما سمي ''فسادا'' في تدبير الأدوية

"شوف تيفي"

نفت وزارة الصحة ما تم نشره، مؤخرا في عدد من المنابر الإعلامية، من مقالات تدعي أن بعض الملفات تمت إحالتها على القضاء، تهم مسؤولين كبار بوزارة الصحة لمتابعتهم فيما سمي "فسادا" في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ توصلت "شوف تيفي" به بأنها وتفاعلا مع هذه المقالات، ومن أجل تصحيح المغالطات الواردة فيها والتي تضر بسمعة وبمجهودات الوزارة، وتنويرا للرأي العام، لا بد من تقديم مجموعة من المعطيات التي تشير إلى أن التحامل الكبير على قطاع الصحة، وتقديمه للرأي العام بصورة جد سيئة لا تأخذ بعين الاعتبار لا المجهودات المتواصلة لإصلاح هذا القطاع وتطويره، ولا الإكراهات المزمنة والهيكلية التي يواجهها، وهو أمر يطرح مجموعة من التساؤلات حول هذا التشويه المقصود، خصوصا وأن وزارة الصحة تعتبر سباقة في اتخاذ ووضع العديد من التدابير التي من شأنها تعزيز النزاهة وكذا النجاعة في أداء المنظومة الصحية.

وأكدت وزارة الصحة في بلاغها فتحها لنقاش موسعا شمل مجموعة من الكفاءات والمسؤولين بالوزارة وكذا بالقطاعات الأخرى، وذلك لبلورة خطة متوسطة الأمد ترمي إلى تخطيط أمثل للمنظومة الصحية في أفق 2025، مبرزة أنها تعتبر من أكبر القطاعات الوزارية انخراطا في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهي حاضرة في مختلف محطات هذه الاستراتيجية ومنفتحة على جميع الهيئات الوطنية وكذا الدولية المساهمة في تعزيز النزاهة، وكمثال لذلك التعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والمجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وكشفت وزارة الصحة، أنها أقدمت مؤخرا على أكبر عملية شهدتها الوزارة في تغيير وحركية المسؤولين الكبار بالإدارة المركزية وكذا اللاممركزة، مبرزة أن هذا التغيير شمل جميع المدراء المركزيين والجهويين، وكان الهدف منه هو ضخ دماء جديدة وخلق ديناميكية في تسيير المصالح المركزية واللاممركزة، وفي تدبير الملفات الاستراتيجية،

وأضافت وزارة "الدكالي" بأنها وباستثناء الوزارات التي تتوفر على أجهزة رقابة وتفتيش منظمة بنصوص خاصة، فهي تعتبر أول وزارة أقدمت على خلق مفتشيات جهوية وذلك لتعزيز الرقابة وتتبع الملفات وشكاوي المواطنين، مشيرة إلى أنه وبالإضافة إلى تدخل هيئات الرقابة الخارجية، فقد سخرت كل الإمكانيات لتدخل جهاز التفتيش الداخلي، وعلى ضوء تقاريره اتخذت العديد من القرارات التقويمية بل وتغيير مسؤولين في عدة مناصب.



وشددت الوزارة على أنها وخلال السنوات الأخيرة، خضعت لعمليات تدقيق ومراقبة متوالية من طرف هيئات الرقابة الخارجية مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، وأن جميع التقارير الصادرة عن هذه الهيئات الرقابية لم تسجل مخالفات ذات طابع جنائي، مع العلم أن تلك التقارير سجلت ملاحظات تهم مجالات التسيير وأصدرت توصيات من أجل تحسين عمل المرافق الصحية، وتعمل الوزارة جاهدة على تنفيذ وتتبع تلك التوصيات.

وأعلنت وزارة الصحة كذلك أنه تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 99-62 المنظم للمحاكم المالية، فإنها أحالت على المجلس الأعلى للحسابات، تقريرين للمفتشية العامة للوزارة شملا مجال تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها، مؤكدة أنها لا ولن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفي تنفيذ القرارات والتوصيات التي ستصدر عن أجهزة الرقابة المالية في الموضوع.



وختمت وزارة الصحة بلاغها بالإشارة إلى أنها وبكل مسؤوليها وأطرها تعبر عن ترحيبها بكل أشكال الرقابة والتقييم وفق القواعد الأخلاقية والمهنية وتدعم كل القرارات ضد مرتكبي المخالفات التي تستوجب الجزاء، لكنها في الوقت نفسه، تشجب بكل شدة كل تحامل مجاني يمس من غير حق ولا دليل مصداقية كل فرد بوزارة الصحة مهما كان مستوى مسؤوليته، وتشد بحرارة على أيدي مهنيي الصحة الذين يسهرون على توفير الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين، رغم المشاكل والإكراهات الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصحة والتي لم تعد تخفى على أحد.