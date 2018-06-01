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المغرب الذي نريد...!

سكوب..: اعتقال موظف تابع لوزارة الصحة والقضية فيها تزوير وثيقة منحها لطبيب وزوجته بالرباط

بتاريــخ : 5 يوليوز 2018 / 22:00 سكوب..: اعتقال موظف تابع لوزارة الصحة والقضية فيها تزوير وثيقة منحها لطبيب وزوجته بالرباط | مجتمع
سكوب..: اعتقال موظف تابع لوزارة الصحة والقضية فيها تزوير وثيقة منحها لطبيب وزوجته بالرباط
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن رئيس مصلحة مراقبة التسيير بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، يوجد رهن الاعتقال وقد تم الاستماع له يومه الخميس 5 يوليوز، من طرف الشرطة القضائية

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن رئيس مصلحة مراقبة التسيير بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، يوجد رهن الاعتقال وقد تم الاستماع له يومه الخميس 5 يوليوز، من طرف الشرطة القضائية والنيابة العامة، وذلك على أثر توصلهما بشكاية في حقه بخصوص تزوير وثيقة إدارية.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن المعطيات الخاصة بهذا الاعتقال، أن طبيب موظف بمديرية المركز الاستشفائي ابن سينا وزوجته الصيدلانية، تحصلا على وثيقة مزورة من رئيس مصلحة مراقبة التسيير، أدليا بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، إلا أنهما قرار بعد ذلك وخوفا من المتابعة بسبب التزوير الحاصل إلى وضع شكاية في الموضوع، فتحت على إثرها المصالح الأمنية تحقيقا.

وأكد ذات المصدر أن المثير في هذه النازلة هو أن المعتقل يشغل منصب رئيس مصلحة مراقبة التسيير والتي يطلق عليها كذلك "مصلحة التدقيق" والتي تكون مهمتها رصد الاختلالات والتجاوزات التي تقع داخل مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، مشيرا إلى أن مهمة الموقوف في الآونة الأخيرة كانت التحقيق في المعطيات المثيرة التي تم الكشف عنها بخصوص ارتفاع وفيات الرضع بمصلحة "الخدج" التابعة للمركز الاستشفائي ابن سينا.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المعتقل المصالح الأمنية موظف رئيس مصلحة مراقبة التسيير

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