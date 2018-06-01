 تطورات مثيرة..رجال الحموشي يطيحون بجزائريين تورطا في سرقة مرافق أمير خليجي داخل فندق بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سخرية كبيرة بالفيسبوك من عريضة تعليق مقاطعة شركة سنطرال بعد الحملة | مجتمع

سخرية كبيرة بالفيسبوك من عريضة تعليق مقاطعة شركة سنطرال بعد الحملة

عاجل..فرحة أسرة بنيل ابنها شهادة الباكلوريا تتحول إلى حزن ومأتم والقضية فيها القتل | مجتمع

عاجل..فرحة أسرة بنيل ابنها شهادة الباكلوريا تتحول إلى حزن ومأتم والقضية فيها القتل

بالفيديو.. الاعتداء على الشاب بلال المغربي بواسطة السلاح الأبيض+تفاصيل خطيرة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. الاعتداء على الشاب بلال المغربي بواسطة السلاح الأبيض+تفاصيل خطيرة

وزارة الصحة تخرج عن صمتها بخصوص قضية الفساد | بوليتيك

وزارة الصحة تخرج عن صمتها بخصوص قضية ''الفساد''

غير مسبوق.. ها أشنو غادي يوقع يوم 27 يوليوز الجاري | منوعات

غير مسبوق.. ها أشنو غادي يوقع يوم 27 يوليوز الجاري

سكوب..: اعتقال موظف تابع لوزارة الصحة والقضية فيها تزوير وثيقة منحها لطبيب وزوجته بالرباط | مجتمع

سكوب..: اعتقال موظف تابع لوزارة الصحة والقضية فيها تزوير وثيقة منحها لطبيب وزوجته بالرباط

تطورات مثيرة..رجال الحموشي يطيحون بجزائريين تورطا في سرقة مرافق أمير خليجي داخل فندق بمراكش | حوادث و حقوق

تطورات مثيرة..رجال الحموشي يطيحون بجزائريين تورطا في سرقة مرافق أمير خليجي داخل فندق بمراكش

الفوج 53 لرجال السلطة والفوج الثامن لمفتشي الإدارة الترابية يتخرج بالقنيطرة بحضور الحموشي، لفتيت وبوطيب | بوليتيك

الفوج 53 لرجال السلطة والفوج الثامن لمفتشي الإدارة الترابية يتخرج بالقنيطرة بحضور الحموشي، لفتيت

عاجل.. اعتقال ولد بوليسي خدا السلاح الوظيفي الخاص بوالده وطلق القرطاس بالشارع بالجديدة+تفاصيل حصرية | دولي

عاجل.. اعتقال ولد بوليسي خدا السلاح الوظيفي الخاص بوالده وطلق القرطاس بالشارع بالجديدة+تفاصيل

المغرب الذي نريد...!

تطورات مثيرة..رجال الحموشي يطيحون بجزائريين تورطا في سرقة مرافق أمير خليجي داخل فندق بمراكش

بتاريــخ : 5 يوليوز 2018 / 21:28 تطورات مثيرة..رجال الحموشي يطيحون بجزائريين تورطا في سرقة مرافق أمير خليجي داخل فندق بمراكش | حوادث و حقوق
تطورات مثيرة..رجال الحموشي يطيحون بجزائريين تورطا في سرقة مرافق أمير خليجي داخل فندق بمراكش
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من توقيف مواطنين جزائريين، يبلغان من

"شوف تيفي"+" و م ع"


تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من توقيف مواطنين جزائريين، يبلغان من العمر 45 و 46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عملية سرقة موصوفة من داخل أحد الفنادق المصنفة بمراكش.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن مراكش كانت قد باشرت، صباح أمس الأربعاء، إجراءات معاينة عملية سرقة من داخل جناح يقيم به مواطن من جنسية سعودية، والتي استهدفت الخزنة الحديدية المؤمنة بجميع محتوياتها، وهي عبارة عن مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية، وثلاث بطاقات للسحب البنكي، وثلاث ساعات يدوية سويسرية، وأربع سندات هوية ووثائق سفر، بالإضافة إلى سرقة مشتملات خزنة الملابس الشخصية.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات البحث الميداني، مدعومة بالخبرات التقنية الضرورية، أسفرت عن الكشف عن المتورطين في ارتكاب هذه القضية، حيث جرى توقيفهما بمدينة الدار البيضاء والعثور بحوزتهما على جميع المسروقات العينية وحجز الجزء الأكبر من المسروقات النقدية.

وحسب البلاغ، فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن أحد المشتبه فيهما الجزائريين يوجد في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، وأنهما كانا قد دخلا التراب الوطني بشكل متزامن نسبيا، مع فارق يومين فقط، فضلا عن ارتكابهما لهذه العملية بتخطيط مسبق وتوزيع دقيق للأدوار.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت التحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذا النشاط الإجرامي، وكذا التحقق من إمكانية وجود امتدادات وارتباطات إجرامية أخرى للمشتبه فيهما خارج أرض الوطن.

وعلاقة بالموضوع، فإن بعض المعطيات والتي تم الكشف عنها مسبقا، تشير إلى أن الأمر يتعلق بمرافق أمير خليجي، سرق منع مبلغ 14 مليون سنتيم وساعة فاخرة، من داخل غرفته يقيم بها بفندق بمدينة مراكش.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مرافق أمير خليجي الحساب البنكي مراكش السرقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..بعد أيام على اختفائه: العثور على طفل جثة هامدة داخل بئر بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

عاجل..بعد أيام على اختفائه: العثور على طفل جثة هامدة داخل بئر بمدينة طنجة

عاجل وبالصور..انهيار سقف مخزن شركة المواد الغدائية اللي تحرقات فالمحمدية | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..انهيار سقف مخزن شركة المواد الغدائية اللي تحرقات فالمحمدية

حصري..اعتقال الأب الذي دوام على اغتصاب ابنته القاصر لمدة سنتين بأكادير | حوادث و حقوق

حصري..اعتقال الأب الذي دوام على اغتصاب ابنته القاصر لمدة سنتين بأكادير

عاجل..المخزن اللي شعلات فيه العافية بالمحمدية تابع لشركة للمواد الغذائية | حوادث و حقوق

عاجل..المخزن اللي شعلات فيه العافية بالمحمدية تابع لشركة للمواد الغذائية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم: حريق مهول داخل شركة للمواد الغدائية وحالة استنفار أمني بالحي الصناعي بالمحمدية‎ | خبر اليوم
منذ 40 دقيقة

خبر اليوم: حريق مهول داخل شركة للمواد الغدائية وحالة استنفار أمني بالحي الصناعي بالمحمدية‎

كسيدة خايبة فكازا بالليل.. متهور بسيارة فاخرة كان غادي يقتل سائق طاكسي | خارج البلاطو

كسيدة خايبة فكازا بالليل.. متهور بسيارة فاخرة كان غادي يقتل سائق طاكسي

في أول تصريح: المنتج العالمي بلال حجي يكشف سبب استقراره بالمغرب وتعامله مع شوقي وحنان الخضر | خارج البلاطو

في أول تصريح: المنتج العالمي بلال حجي يكشف سبب استقراره بالمغرب وتعامله مع شوقي وحنان الخضر

بدون تسجيل إصابات..التفاصيل الكاملة عن الحريق المهول الذي اندلع في شركة خاصة بالمواد الغدائية بالمحمدية | خارج البلاطو

بدون تسجيل إصابات..التفاصيل الكاملة عن الحريق المهول الذي اندلع في شركة خاصة بالمواد الغدائية بالمحمدية

﻿

آخر المستجدات

سخرية كبيرة بالفيسبوك من عريضة تعليق مقاطعة شركة سنطرال بعد الحملة | مجتمع
منذ 29 دقيقة

سخرية كبيرة بالفيسبوك من عريضة تعليق مقاطعة شركة سنطرال بعد الحملة

عاجل..فرحة أسرة بنيل ابنها شهادة الباكلوريا تتحول إلى حزن ومأتم والقضية فيها القتل | مجتمع

عاجل..فرحة أسرة بنيل ابنها شهادة الباكلوريا تتحول إلى حزن ومأتم والقضية فيها القتل

بالفيديو.. الاعتداء على الشاب بلال المغربي بواسطة السلاح الأبيض+تفاصيل خطيرة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. الاعتداء على الشاب بلال المغربي بواسطة السلاح الأبيض+تفاصيل خطيرة

وزارة الصحة تخرج عن صمتها بخصوص قضية الفساد | بوليتيك

وزارة الصحة تخرج عن صمتها بخصوص قضية ''الفساد''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.