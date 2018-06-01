عاجل.. اعتقال ولد بوليسي خدا السلاح الوظيفي الخاص بوالده وطلق القرطاس بالشارع بالجديدة+تفاصيل حصرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الجديدة، أوقفت قبل قليل من يومه الخميس 5يوليوز 2018، شابا في بداية عقده الثاني، أطلق رصاصة من السلاح الوظيفي الخاص بوالده الذي يعمل كرجل شرطة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الجديدة، أوقفت قبل قليل من يومه الخميس 5يوليوز 2018، شابا في بداية عقده الثاني، أطلق رصاصة من السلاح الوظيفي الخاص بوالده الذي يعمل كرجل شرطة.

وأوضح المصدر ذاته أن الشاب أطلق الرصاصة في اتجاه سور عمارة توجد بشارع محمد الرافعي بالقرب من السوق المركزي، قبل أن تقوم المصالح الأمنية باعتقاله مباشرة بعد توصلها بأخبارية في الموضوع.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية وفي إطار التحقيق الذي تم فتحه، ستستمع للشاب ولوالده الشرطي للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.