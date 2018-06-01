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عاجل..بعد أيام على اختفائه: العثور على طفل جثة هامدة داخل بئر بمدينة طنجة

بتاريــخ : 5 يوليوز 2018 / 20:21 عاجل..بعد أيام على اختفائه: العثور على طفل جثة هامدة داخل بئر بمدينة طنجة | حوادث و حقوق
عاجل..بعد أيام على اختفائه: العثور على طفل جثة هامدة داخل بئر بمدينة طنجة
عثرت المصالح الأمنية والسلطات المحلية قبل قليل من يومه الخميس 5 يوليوز، على طفل، جثة هامدة داخل بئر بمنطقة العوامة بمدينة طنجة بعد أيام على اختفائه.

"شوف تيفي"

عثرت المصالح الأمنية والسلطات المحلية قبل قليل من يومه الخميس 5 يوليوز، على طفل، جثة هامدة داخل بئر بمنطقة العوامة بمدينة طنجة بعد أيام على اختفائه.

وأوضحت مصادر محلية أن الأمر يتعلق بالطفل المسمى "عمران" البالغ من العمر قيد حياته 5 سنوات، اختفى عن الأنظار منذ يوم الأحد الماضي ما دفع بأسرته إلى التقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا مكن من التوصل إلى مصيره، حيث تم العثور عليه جثة هامدة وقد تعرف والداه عليه بعد معاينة الجثة.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا للكشف إن كان للأمر علاقة بحادث سقوط بالبئر أم بجريمة قتل، مشيرة إلى أن جثة الطفل نم نقلها إلى مستودع الأموات لاخضاعها للتشريح الطبي.

 

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