عاجل.. تأجيل النظر في قضية تعذيب خادمة حرقا بمدينة الدار البيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، قررت قبل قليل من يومه الخميس 5 يوليوز، تأجيل أشغال جلسة محاكمة السيدة المتهمة بتعذيب وإحراق خادمتها الطفلة ''لطيفة''، إلى



"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، قررت قبل قليل من يومه الخميس 5 يوليوز، تأجيل أشغال جلسة محاكمة السيدة المتهمة بتعذيب وإحراق خادمتها الطفلة "لطيفة"، إلى يوم الاثنين 9 يوليوز الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن الهيئة القضائية، اتخذت قرار تأجيل أشغال جلسة المحاكمة، نظرا لغيات أحد أهم الشهود في الملف، مشيرا إلى أن الضحية، حضرت منذ صباح اليوم إلى أشغال جلسة المحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كشفت قبل أشهر عن تفاصيل حصرية خاصة بهذا الملف، حيث تعرضت "لطيفة" خادمة تنحدر من مدينة زاكورة للتعذيب والإحراق،ليتم إيقاف مشغلتها التي تمت متابعتها بتهمة تعذيب خادمة بواسطة الحرق في عدد من أنحاء جسدها.





