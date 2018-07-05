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حصري..مسلسل وفيات الرضع بمستشفى ابن سينا متواصل: أب مات ليه رضيعو وحيح وسط المستشفى+صور

بتاريــخ : 5 يوليوز 2018 / 18:33 حصري..مسلسل وفيات الرضع بمستشفى ابن سينا متواصل: أب مات ليه رضيعو وحيح وسط المستشفى+صور | مجتمع
حصري..مسلسل وفيات الرضع بمستشفى ابن سينا متواصل: أب مات ليه رضيعو وحيح وسط المستشفى+صور
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر نقابي أن مصلحة ''الخدج'' بمستشفى الأطفال التابع لمديرية المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، عرفت خلال الأسبوع الجاري واقعة خطيرة، بطلها ''أب'' قام بالعربدة وتخريب بعض الأبواب

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر نقابي أن مصلحة "الخدج" بمستشفى الأطفال التابع لمديرية المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، عرفت خلال الأسبوع الجاري واقعة خطيرة، بطلها "أب" قام بالعربدة وتخريب بعض الأبواب داخل المصلحة، عقب إبلاغه بوفاة رضيعه "الخدج".

وأوضح المصدر ذاته أن "الأب" تم إبلاغه في البداية بأن رضيعه في حالة صحية جيدة، لكنه تفاجأ خلال محاولته الاطمئنان عنه بإبلاغه بخبر وفاته، ليدخل في حالة هيستيرية، حيث عمد إلى تخريب الأبواب والمعدات واحتج على العاملين بالمصلحة، قبل أن يتدخل رجال الأمن الخاص ما ساهم في السيطرة عليه وتهدئته.

وبخصوص تطورات ملف ارتفاع أعداد وفيات الرضع بالمصلحة المذكورة، أكد ذات المصدر أن نسبة الوفيات تراجعت خلال الآونة الأخيرة وتم تسجيل 10 وفيات فقط، عكس الأشهر الماضية التي كانت تعرف وفاة ما بين 15 و17 رضيع في الشهر الواحد، مشددا على أن المصلحة وبالموازاة مع تحقيق المفتشية العامة لوزارة الصحة، اضطرت إلى التخلي عن المحسوبية والزبونية، ومكنت أبناء الفقراء من استخدام "الحاضنات" وهو ما ساهم في بقاء العديد من "الخدج" على قيد الحياة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نتائج التحقيق الذي تم القيام به خلال 46 يوما من المحتمل أن يطيح بالعديد من العاملين بهذه المصلحة.

تجدر الإشارة إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط، عاش خلال الآونة الأخيرة على وقع ما تم اعتباره "فضائح واختلالات"، خاصة عقب انتشار معيطات عن وفيات رضع بسبب الإهمال، وقرار الإدارة توقيف قابلة عن العمل بعد اتهامها بتسريب بعض المعطيات المثيرة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المركز الاستشفائي ابن سينا وزارة الصحة

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