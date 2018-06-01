عاجل.. زلزال بالمؤسسة العسكرية الجزائرية يطيح بعسكريين كبار ﻿

ما الذي يجري داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية؟ أخبار عن إنهاء مهام الملحقين العسكريين ببلدان تونس وإثيوبيا وصربيا وتقارير متواترة عن عمليات فساد بلغ مداه داخل المعهد العسكري للوثائق والتقويم

شـــوف تيفي:

ما الذي يجري داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية؟ أخبار عن إنهاء مهام الملحقين العسكريين ببلدان تونس وإثيوبيا وصربيا وتقارير متواترة عن عمليات فساد بلغ مداه داخل المعهد العسكري للوثائق والتقويم والإستقبالية، في سياق الأنباء التي تتحدث عن وجود مساعي حثيثة تبذل في كواليس هذه المؤسسة العسكرية من لدن أقوى جنرالاتها، لإعادة إحياء عبد العزيز بوتفليقة المريض وإجلاسه على كرسي الرئاسة لولاية حكومية جديدة.

الموقع الجزائري "فلاش ديسك" الذي كشف عن هذه الأخبار، أكد في تحقيق أنجزه في الموضوع، وجود اتهامات خطيرة تخص العميد بركاني بشير الذي يشغل مدير المعهد العسكري للوثائق و التقويم والإستقبالية منذ 17 سنة، حيث أوضح المنبر الإعلامي الجزائري، أن العميد بركاني الذي يمارس التعسف ضد مستخدمي المعهد من ضباط سامون، ضباط وضباط صف وشبه عسكريين، متهم من طرف القضاء الجزائري باستغلال النفوذ والتزوير بالتواطؤ مع كل من العقيد محمد فرحات نائب المدير، المقدم جمال كرتوت رئيس دائرة بالمعهد إلى جانب رائدين، وملازم أول، والمساعد مراد.

وأشار المصدر ذاته، على أن العميد الذي يوظف إبنه سامي بركاني كشبه عسكري، متهم أيضا بالتحايل على القانون خلال فترة علاجه بفرنسا عام 2013، حيث رافقه إبنه لمدة خمسة أشهر تبتدىء من شهر يناير إلى غاية شهر يونيو من نفس السنة، إلا أنه كان مسجلا على أساس أنه حاضر بالمعهد بينما هو رفقة والده في فرنسا، يضيف المصدر ذاته .

وأكد الموقع الإخباري، أن الأغرب من ذلك، هو أن سامي بركاني تحصل على شهادة تكوين بمعد برج الكيفان لتحضير الماستر خلال فترة تواجده رفقة والده بفرنسا بعد أن حضر بدلا عنه وشارك في الامتحان ضابط بالمعهد برتبة ملازم أول إسمه بوهدير حمزة الذي رقي لرتبة نقيب فيما بعد، يبرز المصدر الإخباري نفسه..