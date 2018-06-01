 عاجل..شركة "سنطرال دانون" تنفي علاقاتها بالمخزن اللي شعلات فيه العافية بالمحمدية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..شركة سنطرال دانون تنفي علاقاتها بالمخزن اللي شعلات فيه العافية بالمحمدية | اقتصاد

عاجل..شركة "سنطرال دانون" تنفي علاقاتها بالمخزن اللي شعلات فيه العافية بالمحمدية

عاجل وبالصور..انهيار سقف مخزن شركة المواد الغدائية اللي تحرقات فالمحمدية | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..انهيار سقف مخزن شركة المواد الغدائية اللي تحرقات فالمحمدية

حصري..اعتقال الأب الذي دوام على اغتصاب ابنته القاصر لمدة سنتين بأكادير | حوادث و حقوق

حصري..اعتقال الأب الذي دوام على اغتصاب ابنته القاصر لمدة سنتين بأكادير

العثماني: الحكومة تعمل للرفع من جودة التعليم والصحة+فيديو | بوليتيك

العثماني: " الحكومة تعمل للرفع من جودة التعليم والصحة"+فيديو

في أول رد له..الوزير يتيم يكشف تفاصيل تدوينة السفر وقضاء عطلته في منتجع بسويسرا | بوليتيك

في أول رد له..الوزير يتيم يكشف تفاصيل تدوينة السفر وقضاء عطلته في منتجع بسويسرا

الملك محمد السادس للرئيس الجزائري بوتفليقة: المغرب حريص على توطيد علاقات التعاون وحسن الجوار | بوليتيك

الملك محمد السادس للرئيس الجزائري بوتفليقة: ''المغرب حريص على توطيد علاقات التعاون وحسن الجوار''

عاجل..المخزن اللي شعلات فيه العافية بالمحمدية تابع لشركة للمواد الغذائية | حوادث و حقوق

عاجل..المخزن اللي شعلات فيه العافية بالمحمدية تابع لشركة للمواد الغذائية

على المباشر من زاوية أخرى..حريق مهول بشركة قرب عاجل..المخزن اللي شعلات فيه العافية بالمحمدية تابع لشركة للمواد الغذائية بالمحمدية..شوفو أشنو واقع | حوادث و حقوق

على المباشر من زاوية أخرى..حريق مهول بشركة قرب عاجل..المخزن اللي شعلات فيه العافية بالمحمدية تابع

عــاجل:موجة حرارة ابتداءا من يوم الجمعة إلى غاية الثلاثاء المقبل بالعديد من جهات المملكة | مجتمع

عــاجل:موجة حرارة ابتداءا من يوم الجمعة إلى غاية الثلاثاء المقبل بالعديد من جهات المملكة

المغرب الذي نريد...!

عاجل..شركة "سنطرال دانون" تنفي علاقاتها بالمخزن اللي شعلات فيه العافية بالمحمدية

بتاريــخ : 5 يوليوز 2018 / 17:36 عاجل..شركة سنطرال دانون تنفي علاقاتها بالمخزن اللي شعلات فيه العافية بالمحمدية | اقتصاد
عاجل..شركة "سنطرال دانون" تنفي علاقاتها بالمخزن اللي شعلات فيه العافية بالمحمدية
نفت شركة ''سنطرال دانون'' أن يكون المخزن الذي اندلع به حريق مهول بالحي الصناعي بمدينة المحمدية، يومه الخميس 5 يوليوز 2018، تابع لها، وأكدت في الوقت نفسه أنه تابع لشركة مختصة في اللوجستيك وتخزين المواد

"شوف تيفي"

نفت شركة "سنطرال دانون" أن يكون المخزن الذي اندلع به حريق مهول بالحي الصناعي بمدينة المحمدية، يومه الخميس 5 يوليوز 2018، تابع لها، وأكدت في الوقت نفسه أنه تابع لشركة مختصة في اللوجستيك وتخزين المواد الغذائية.

وأوضحت الشركة أن الحريق اندلع داخل مستودع معد لتخزين منتجات العديد من الشركات الخاصة بالمنتجات الحليبية ومن بينها شركة "سنطرال دانون"، نافية أن يكون المخزن أحد المواقع الخاصة بتصنيع منتجاته.

وأضافت شركة "سنطرال دانون" أن التدخل السريع لعناصر الوقاية المدنية ساهم في عدم سقوط خسائر بشرية، مؤكدة تقييم الخسائر المادية مباشرة بعد السيطرة على الحريق.

وكانت "شوف تيفي" في خبرها الأول الخاص بهذا الحادث، أكدت أن الأمر يتعلق بمخزن تابع لشركة تعمل في مجال اللوجستيك وتخزين المواد الغذائية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سنطرال دانون المواد الغذائية الحريق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

شبكة الطرق السيارة بالمغرب تتعزز بمحطة جديدة ببرشيد | اقتصاد

شبكة الطرق السيارة بالمغرب تتعزز بمحطة جديدة ببرشيد

منتدى دافوس فاس مكناس الاقتصادي يستقطب 26 دولة أجنبية في نسخته الثانية | اقتصاد

منتدى دافوس ''فاس مكناس'' الاقتصادي يستقطب 26 دولة أجنبية في نسخته الثانية

المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تحسنا في الطلب العالمي الموجه للمغرب خلال الفصل الثالث من2018 | اقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تحسنا في الطلب العالمي الموجه للمغرب خلال الفصل الثالث من2018

هــــــــــــام..أصحاب المحطات ملزمون بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره | اقتصاد

هــــــــــــام..أصحاب المحطات ملزمون بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول ظهــور لوالد الفنان عمــاد بنعمر..كنت معارض ولدي يدخل للميدان الفني | بــووز
منذ 5 ساعات

أول ظهــور لوالد الفنان عمــاد بنعمر..كنت معارض ولدي يدخل للميدان الفني

بالفيديو..أقوى لحظات حفل عماد بنعمر بموازين | بــووز

بالفيديو..أقوى لحظات حفل عماد بنعمر بموازين

بالفيديو..قصة مؤثرة لمغربي كيبيع كلينيكس فشوارع كازا سبب الإعاقة..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..قصة مؤثرة لمغربي كيبيع كلينيكس فشوارع كازا سبب الإعاقة..للمساعدة

كواليس انطلاق فعاليات موسم طانطان.. الصين ضيفة شرف ومشاركة أجنبية أخرى تمثلها دولة الإمارات العربية المتحدة | بــووز

كواليس انطلاق فعاليات موسم طانطان.. الصين ضيفة شرف ومشاركة أجنبية أخرى تمثلها دولة الإمارات العربية المتحدة

﻿

آخر المستجدات

عاجل..شركة سنطرال دانون تنفي علاقاتها بالمخزن اللي شعلات فيه العافية بالمحمدية | اقتصاد
منذ 23 دقيقة

عاجل..شركة "سنطرال دانون" تنفي علاقاتها بالمخزن اللي شعلات فيه العافية بالمحمدية

عاجل وبالصور..انهيار سقف مخزن شركة المواد الغدائية اللي تحرقات فالمحمدية | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..انهيار سقف مخزن شركة المواد الغدائية اللي تحرقات فالمحمدية

حصري..اعتقال الأب الذي دوام على اغتصاب ابنته القاصر لمدة سنتين بأكادير | حوادث و حقوق

حصري..اعتقال الأب الذي دوام على اغتصاب ابنته القاصر لمدة سنتين بأكادير

العثماني: الحكومة تعمل للرفع من جودة التعليم والصحة+فيديو | بوليتيك

العثماني: " الحكومة تعمل للرفع من جودة التعليم والصحة"+فيديو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.