عاجل..شركة "سنطرال دانون" تنفي علاقاتها بالمخزن اللي شعلات فيه العافية بالمحمدية ﻿

نفت شركة ''سنطرال دانون'' أن يكون المخزن الذي اندلع به حريق مهول بالحي الصناعي بمدينة المحمدية، يومه الخميس 5 يوليوز 2018، تابع لها، وأكدت في الوقت نفسه أنه تابع لشركة مختصة في اللوجستيك وتخزين المواد

"شوف تيفي"

نفت شركة "سنطرال دانون" أن يكون المخزن الذي اندلع به حريق مهول بالحي الصناعي بمدينة المحمدية، يومه الخميس 5 يوليوز 2018، تابع لها، وأكدت في الوقت نفسه أنه تابع لشركة مختصة في اللوجستيك وتخزين المواد الغذائية.

وأوضحت الشركة أن الحريق اندلع داخل مستودع معد لتخزين منتجات العديد من الشركات الخاصة بالمنتجات الحليبية ومن بينها شركة "سنطرال دانون"، نافية أن يكون المخزن أحد المواقع الخاصة بتصنيع منتجاته.

وأضافت شركة "سنطرال دانون" أن التدخل السريع لعناصر الوقاية المدنية ساهم في عدم سقوط خسائر بشرية، مؤكدة تقييم الخسائر المادية مباشرة بعد السيطرة على الحريق.

وكانت "شوف تيفي" في خبرها الأول الخاص بهذا الحادث، أكدت أن الأمر يتعلق بمخزن تابع لشركة تعمل في مجال اللوجستيك وتخزين المواد الغذائية.