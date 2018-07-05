عاجل وبالصور..انهيار سقف مخزن شركة المواد الغدائية اللي تحرقات فالمحمدية ﻿

تسبب الحريق المهول بمخزن شركة سنطرال دانون بالمحمدية، المندلع في هذه اللحظات من يومه الخميس 5 يوليوز، في انهيار السقف ''القصديري'' للمخزن نظرا لقوة النيران.

"شوف تيفي"

تسبب الحريق المهول بمخزن شركة للمواد الغدائية بالمحمدية، المندلع في هذه اللحظات من يومه الخميس 5 يوليوز، في انهيار السقف "القصديري" للمخزن نظرا لقوة النيران.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الحريق المهول داخل مخزن الشركة ، خلف خسائر مادية جد جسيمة، نظرا لكمية المنتجات الحليبية التي كانت متواجدة بداخله.

وأبرز ذات المصدر أن شاحنات الوقاية المدنية وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، عجزت في التحكم بألسنة النيران التي انتشرت داخل المخزن بأكلمه، مشيرا إلى أن الشركات المجاورة للمخزن مهددة هي الأخرى، في حال لم يتم السيطرة على الحريق في الساعات القليلة المقبلة.