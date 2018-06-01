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حصري..اعتقال الأب الذي دوام على اغتصاب ابنته القاصر لمدة سنتين بأكادير

بتاريــخ : 5 يوليوز 2018 / 16:46 حصري..اعتقال الأب الذي دوام على اغتصاب ابنته القاصر لمدة سنتين بأكادير | حوادث و حقوق
حصري..اعتقال الأب الذي دوام على اغتصاب ابنته القاصر لمدة سنتين بأكادير
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة عن إحالة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، اليوم الخميس 05 يوليوز، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، شخصا يبلغ من العمر 53 سنة، للاشتباه في تورطه في

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة عن إحالة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، اليوم الخميس 05 يوليوز، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، شخصا يبلغ من العمر 53 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بـ"زنا المحارم".

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن حيثيات هذه القضية تعود إلى تقديم فتاة قاصر يتيمة الأم تبلغ من العمر 15 سنة بشكاية لدى مصالح الأمن تتهم فيها والدها بالإعتداء الجنسي إثر إذ ظل يستغل تواجده معها رفقة إخوانها، ليعرضها للإغتصاب من خلال ممارسة الجنس عليها بطرق شادة ومن الذبر، واستمر على نفس المنوال لمدة سنتين إلى أن قررت الضحية الخروج عن صمتها والإفصاح عن ما تتعرض له من ممارسات لخالتها.
وأضافت ذات المصادر، أنه بناء على هذه الشكاية باشرت المصالح الأمنية تحرياتها وأبحاثها الميدانية التي أسفرت عن توقيف الأب الذي كان في حالة فرار بعد أن علم بتقديم ابنته لشكاية ضده.

ومن جانب آخر كشف مصدر أمني لقناة "شوف تيفي"، أن مصالح الشرطة تعاملت بالجدية اللازمة مع شكاية الضحية، القاطنة بحي أنزا، حيث فتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهو ما مكن من توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير توقيف أب اغتصب ابنته مدة سنتين وفاة الأم

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