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العثماني: " الحكومة تعمل للرفع من جودة التعليم والصحة"+فيديو

بتاريــخ : 5 يوليوز 2018 / 16:31 العثماني: الحكومة تعمل للرفع من جودة التعليم والصحة+فيديو | بوليتيك
العثماني: " الحكومة تعمل للرفع من جودة التعليم والصحة"+فيديو
كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن وجود ''إصلاحات مهمة على الطاولة، خصوصا ما يتعلق بالتعليم والصحة، اللذان يحتاجان إلى دعم مادي وإلى موارد بشرية من أجل رفع الجودة''.

"شوف تيفي"

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن وجود "إصلاحات مهمة على الطاولة، خصوصا ما يتعلق بالتعليم والصحة، اللذان يحتاجان إلى دعم مادي وإلى موارد بشرية من أجل رفع الجودة".

وقال رئيس الحكومة، خلال افتتاحه اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 5 يوليوز 2018، في حديثه عن التعليم، إنه حريص على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015- 2030 ، قائلا: "شرعنا عمليا في تطبيقها وسنواصل عملنا"، مشيرا إلى برنامج الإجازة المهنية في التربية التي أطلق منذ أسبوع، والذي يروم تحسين جودة التعليم.

وأشاد رئيس الحكومة كذلك بالجامعات التي انخرطت في هذا الورش الذي سيمكن من تخريج مدرس المستقبل، ذو مسار معين وفي تكوين خاص، مبديا استعداده لتسهيل وتسريع كل المبادرات الرامية إلى تحسين جودة التعليم والصحة في بلادنا.

وبخصوص الحماية الاجتماعية ومختلف البرامج التي تنكب عليها الحكومة، قال رئيس الحكومة إنه تم إرساء منظومة إصلاح تروم التقائية البرامج الاجتماعية، وستمكن من التوفر على صورة واضحة لهذه البرامج الموجهة لفئات مختلفة، مؤكدا انكباب حكومته على ورش تعميم التغطية الصحية على المهن الحرة وعلى غير الأجراء، والبدء ببعض المهن المنظمة، علما أن المشروع يتوجه ل 10 مليون شخص.

ولم يغفل رئيس الحكومة برامج تقليص الفوارق المجالية الذي أعطيت انطلاقته في يوليوز2017، وشدد على أن هذه السنة ستعرف ظهور النتائج الأولى للتنفيذ، إذ خصص له مبلغ 8 مليار درهم سنة 2018، وهو مرتبط بالطرق والمستشفيات والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.

كما شدد رئيس الحكومة على اهتمامه بورش الإدارة والحكامة، وكذا بعزم الحكومة على الشروع في تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، قائلا: "نسعد لأن الملك في رسالته إلى القمة الافريقية أشار اليها وأشار إلى أن المغرب يعتني بموضوع مكافحة الفساد ويوليه اهتماما كبيرا".

أما على المستوى الاقتصادي، أشار رئيس الحكومة إلى ورشين مهمين يتعلقان بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، "ورشان نشتغل عليهما منذ فترة بجد، وهما الآن في اللمسات الأخيرة، ونأمل بأن يعطيا دفعة للاستثمار الوطني والأجنبي في بلادنا".


‫شوف تيفي

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