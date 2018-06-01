في أول رد له..الوزير يتيم يكشف تفاصيل تدوينة السفر وقضاء عطلته في منتجع بسويسرا ﻿

نفى محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني في رسالة توصلت بها ''شوف تيفي'' اليوم الخميس 5 يوليوز الجاري حكاية سفره إلى سويسرا من أجل الراحة والاستجمام، مؤكــدا أنه يتواجد الآن في المغرب، وأنه لم يسبق أن

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

نفى محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني في رسالة توصلت بها "شوف تيفي" اليوم الخميس 5 يوليوز الجاري حكاية سفره إلى سويسرا من أجل الراحة والاستجمام، مؤكــدا أنه يتواجد الآن في المغرب، وأنه لم يسبق أن قضى أي أجازة بسويسرا هذه السنة أو السنوات المنصرمة.

وأضاف محمد يتيم أن إجازة الوزير تمر عبر مسطرة خاصة تبدأ بتوجيه طلب لرئيس الحكومة، وأنه لم يتقدم لحدود الساعة بأي طلب في الشأن، مشيرا في نفس الآن على أنه لا عيب في أن يقضي أجازته بأي منتجع كان، مادام أن عددا من المواطنين المغاربة من ذوي الدخل المتوسط يقضون إجازاتهم بإسبانيا والبرتغال وغيرها من الدول الأوربية، بسبب انخفاض تكلفتها وتكاليفها مقارنة مع بعض المناطق المغربية التي يكثر عليها الطلب.

وحول تدوينة السفر ، أكد محمد يتيم على أن تدوينته هاته ترجع إلى ثلاث أو أربع سنوات خلت، وأنه فضل حينها قضاء إجازته داخل المغرب، وقضى أغلب أوقاته في السنوات الأخيرة داخل منزله، بسبب كثرة التزاماته وأنشطته الحزبية، التي حالت دون أخذ حقه في الإجازة السنوية.