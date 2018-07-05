عاجل..المخزن اللي شعلات فيه العافية بالمحمدية تابع لشركة للمواد الغذائية ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى الحي الصناعي بمدينة المحمدية، أن المخزن الذي اندلعت به النيران قبل قليل من يومه الخميس 5 يوليوز، تابع لشركة سنطرال دانون، واصفا الحريق بالخطير نظرا لحجم الخسائر المادية.

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى الحي الصناعي بمدينة المحمدية، أن المخزن الذي اندلعت به النيران قبل قليل من يومه الخميس 5 يوليوز، تابع لشركة سنطرال دانون، واصفا الحريق بالخطير نظرا لحجم الخسائر المادية.

وأوضح الموفد أن الحي الصناعي بمدينة المحمدية، يعرف حالة استنفار أمني قصوى، نظرا لانتشار النيران في مساحة كبيرة داخل المخزن الذي تفحم جزء كبير منه و الذي يضم منجات عدد كبير من المنتجات الغدائية.



وعلاقة بالحادث، أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن العشرات من شاحنات الوقاية المدنية في طريقها من مدينة الدار البيضاء ومدينة بنسليمان للمشاركة في عملية السيطرة على النيران.