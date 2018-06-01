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عــاجل:موجة حرارة ابتداءا من يوم الجمعة إلى غاية الثلاثاء المقبل بالعديد من جهات المملكة | مجتمع

عــاجل:موجة حرارة ابتداءا من يوم الجمعة إلى غاية الثلاثاء المقبل بالعديد من جهات المملكة

المغرب الذي نريد...!

عــاجل:موجة حرارة ابتداءا من يوم الجمعة إلى غاية الثلاثاء المقبل بالعديد من جهات المملكة

بتاريــخ : 5 يوليوز 2018 / 15:44 عــاجل:موجة حرارة ابتداءا من يوم الجمعة إلى غاية الثلاثاء المقبل بالعديد من جهات المملكة | مجتمع
عــاجل:موجة حرارة ابتداءا من يوم الجمعة إلى غاية الثلاثاء المقبل بالعديد من جهات المملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه من المتوقع أن تشهد العديد من جهات المملكة موجة حرارة ابتداءا من يوم غد الجمعة إلى غاية الثلاثاء المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 48 درجة.

شــوف تيفي:

 أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه من المتوقع أن تشهد العديد من جهات المملكة موجة حرارة ابتداءا من يوم غد الجمعة إلى غاية الثلاثاء المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 48 درجة.

وبحسب نشرة جوية خاصة للمديرية، فإنه من المرتقب أن تسجل، درجات حرارة عليا تتراوح بين 45 و48 يومي الاثنين والثلاثاء، في أقاليم تارودانت وطاطا و أسا الزاك والسمارة و بوجدور (شرق).

وستتأرجح درجة الحرارة، من الجمعة إلى غاية الأحد، ما بين 42 و 45 درجة بكل من أقاليم زاكورة و طاطا وآسا-الزاك والراشيدية والسمارة وتارودانت وواد الذهب (شرق) وأوسرد.

وستشهد، مدن مراكش وأكادير وإنزكان وشتوكة آيت باها وتيزنيت وسيدي إفني (داخليا) وطانطان (داخليا) وكلميم وزاكورة والراشيدية وفكيك وتاونات وخنيفرة وخريبكة وسطات والفقيه بنصالح وبني ملال وقلعة السراغنة والرحامنة واليوسفية، يومي الإثنين والثلاثاء، درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة.

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