عاجل..سقوط عاملي بناء من عمارة في طور التشييد بالبيضاء ﻿

شهد مشروع ''أنفا'' بالبيضاء والذي تم تشييده بالمساحة التي كانت تضم مطار مدينة الحي الحسني، قبل قليل من يومه الخميس 5 يوليوز، وقوع حادث خطير، حيث سقط عاملا بناء من أعلى عمارة في طور التشييد تدخل ضمن

"شوف تيفي"

شهد مشروع "أنفا" بالبيضاء والذي تم تشييده بالمساحة التي كانت تضم مطار مدينة الحي الحسني، قبل قليل من يومه الخميس 5 يوليوز، وقوع حادث خطير، حيث سقط عاملا بناء من أعلى عمارة في طور التشييد تدخل ضمن المشروع المذكور.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" في كشفه عن بعض المعطيات، فإن العاملان وفور سقوطها من أعلى الورش تم نقلهما بواسطة سيارة إسعاف على وجه السرعة إلى مستشفى الحسني لتلقي العلاجات الضرورية.

وأكد المصدر ذاته أن عاملي البناء ومباشرة بعد وصولهما إلى مستشفى الحسني، تلقيا الإسعافات الضرورية، نظرا لإصابتها بجروح متفاوتة الخطورة.