عاجل..حريق مهول داخل شركة للمواد الغدائية وحالة استنفار أمني بالحي الصناعي بالمحمدية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الحي الصناعي بمدينة المحمدية، يعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس 5 يوليوز، حالة استنفار أمني، نظرا لاندلاع حريق مهول داخل شركة كبيرة خاصة باللوجستيك وتخزين المواد

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الحي الصناعي بمدينة المحمدية، يعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس 5 يوليوز، حالة استنفار أمني، نظرا لاندلاع حريق مهول داخل شركة كبيرة خاصة باللوجستيك وتخزين المواد الغذائية.

وأكد المصدر ذاته أن علي سالم الشكاف عامل عمالة مدينة المحمدية، حل قبل قليل بمكان الشركة، بالإضافة إلى حضور السلطات المحلية والمصالح الأمنية وذلك للوقوف على حجم الخسائر المادية.

وأشار ذات المصدر إلى أن أصوات انفجارات تسمع داخل الشركة، مشددا على أن شاحنات الوقاية المدنية، تحاول إخماد ألسنة النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة نظرا لطبيعة المواد المتواجدة داخل الشركة.



