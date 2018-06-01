هذا ما قررته النيابة العامة في حق الفتاة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مرتدية قبعة الدرك الملكي ﻿

أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة نهاية الأسبوع المنصرم أمرا بمتابعة الفتاة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مرتدية الزي الدركي بعد تقديمها أمام أنظاره في حالة سراح، فيما تم

شـــوف تيفي:عبد الرحمن بن دياب

أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة نهاية الأسبوع المنصرم أمرا بمتابعة الفتاة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مرتدية الزي الدركي بعد تقديمها أمام أنظاره في حالة سراح، فيما تم حفظ الدعوى العمومية في حق الدركي صاحب الزي النظامي المستعمل في التصوير، لانعدام الإثباتات والأدلة.

وتعود تفاصيل النازلة إلى شريط فيديو تم تداوله عبر تطبيق الواتساب، تظهر فيه فتاة وهي تضع فوق رأسها قبعة نظامية تخص دركيا يعمل بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بني ملال.

وكان الدركي المعني قد صرح لدى الضابطة القضائية ووكيل الملك على أن المتهمة "س.ع" كانت تشتغل لديه كخادمة، واستغلت فرصة غيابه، لتسجل شريط فيديو وهي ترتدي زيه النظامي، فيما فندت هاته الأخيرة أقواله كونها خادمة، وادعت أنها كانت تعاشره كعشيق خارج مؤسسة الزواج، الأمر الذي دفع بالنيابة العامة إلى متابعتها من أجل الفساد والتزيين بزي الدركي..