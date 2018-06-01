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العثماني: ''برامج الحكومة واضحة..وعلى كل مواطن أن يفتخر بأنه مغربي''

بتاريــخ : 5 يوليوز 2018 / 14:58 العثماني: برامج الحكومة واضحة..وعلى كل مواطن أن يفتخر بأنه مغربي | بوليتيك
العثماني: ''برامج الحكومة واضحة..وعلى كل مواطن أن يفتخر بأنه مغربي''
أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن برنامج حكومته الخاص بالسنة الثانية من عمرها واضحة، ومنها من سينتهي تنفيذها، وأخرى ستعطى لها الانطلاقة.

''شوف تيفي'':

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن برنامج حكومته الخاص بالسنة الثانية من عمرها واضحة، ومنها من سينتهي تنفيذها، وأخرى ستعطى لها الانطلاقة.

وكشف العثماني خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 5 يوليوز 2018 أنه يتوفر على خريطة واضحة للإصلاحات المقبلة التي تبقى أفقية، تتداخل فيها عدد من القطاعات، مشددا على أنه يعول على جميع الإدارات العمومية والقطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا وعلى النقابات، التي قال إنه يعمل على إنجاح ورش الحوار الاجتماعي معها، قائلا: '' نعمل على إنجاح ورش الحوار الاجتماعي الذي بدأناه، ولم تبق إلا بعض نقاط الاختلاف سنعمل على تقليصها وتقريب وجهات النظر بشأنها لنصل الى اتفاق قريب، ونحن متفائلون لذلك''.

ودعا رئيس الحكومة كل مواطن بأن يفتخر بأنه مغربي، قائلا: ''فمساحات الإصلاح والإنجاز والتعبير عن الرأي متاحة، ونتمنى من الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني التي تقوم بدور الوساطة والتأطير أن تكون فاعلة، وتقوم بأدوارها، وكحكومة مستعدون لدعم كل جهود الإصلاح في بلادنا''.

وبالإضافة إلى ما سبق، فبعد أن ذكّر العثماني بتعميم وثيقة تنفيذ البرنامج الحكومي برسم السنة الأولى، وعقد لقاء مع عدد من الصحافيين، أمس الأربعاء 4 يوليوز 2018، قال: ''الإنجازات ساهمت فيها جميع القطاعات الحكومية، والتي تبين أن الحكومة تعمل جاهدة للوفاء بشعار ''الإنصات والإنجاز''، علما أن هناك صعوبات الظروف لشرائح واسعة للمواطنات والمواطنين وانتظارات كبيرة، التي نحن واعون بها، ونعمل ما في وسعنا للعمل لتصحيح اختلالاتنا قبل أن نعيب على الآخرين''.

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