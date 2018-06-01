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عاجل..أول رد رسمي من حكومة العثماني بخصوص وجود مبادلات تجارية بين المغرب وإسرائيل

بتاريــخ : 5 يوليوز 2018 / 14:49 عاجل..أول رد رسمي من حكومة العثماني بخصوص وجود مبادلات تجارية بين المغرب وإسرائيل | بوليتيك
عاجل..أول رد رسمي من حكومة العثماني بخصوص وجود مبادلات تجارية بين المغرب وإسرائيل
في تعليقه على المعطيات التي تداولتها وسائل إعلام بخصوص وصول صادرات المغرب إلى إسرائيل لـ 25 مليون دولار خلال خمس سنوات، نفى مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، قبل قليل من يومه الخميس 5 يوليوز،

"شوف تيفي"

في تعليقه على المعطيات التي تداولتها وسائل إعلام بخصوص وصول صادرات المغرب إلى إسرائيل لـ 25 مليون دولار خلال خمس سنوات، نفى مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، قبل قليل من يومه الخميس 5 يوليوز، هذه المعطيات، وشدد على أن المغرب لا يرتبط بأي علاقات رسمية مع "إسرائيل".

وأوضح مصطفى الخلفي في كلمته التي ألقاها مباشرة بعد انتهاء المجلس الحكومي المنعقد بالرباط، أن المغرب ليس له علاقات رسمية مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك شبكات تنشط من خلال آليات معينة عبر دول أخرى تستخدم كنقطة عبور من أجل الالتفاف على هذا الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام وطنية، قالت خلال الأسبوع الجاري نقلا عن مصادر إعلامية إسرائيلية، إن صادرات المغرب إلى إسرائيل قفزت إلى 25 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً على مدى السنوات الخمس الماضية، فيما حرص 30 ألف إسرائيلي على زيارة المملكة العام الماضي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصادرات إسرائيل المجلس الحكومي مصطفى الخلفي

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