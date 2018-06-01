بعد نشره تقارير مُسيسة.. الإعلام الفرنسي يعود إلى رشده وهذا ما قالته الأسبوعية الفرنسية ''فالور'' عن محاكمة توفيق بوعشرين وطارق رمضان ﻿

بعد ظلال مبين وخروج عن جادة الصواب، انقشع الغبار أخيرا عن نظرة الإعلام الفرنسي لمحاكمة الصحفي توفيق بوعشرين المعتقل على خلفية جرائم اغتصاب وجنس واتجار بالبشر.

شـــوف تيفي:



بعد ظلال مبين وخروج عن جادة الصواب، انقشع الغبار أخيرا عن نظرة الإعلام الفرنسي لمحاكمة الصحفي توفيق بوعشرين المعتقل على خلفية جرائم اغتصاب وجنس واتجار بالبشر.

لم يعد ناشر مجموعة "أخبار اليوم " في تقارير المنتوج الإعلامي لعدد من الصحف والمجلات الفرنسية هو بوعشرين الذي تم تصويره قبل أسابيع من طرف ذات الإعلام الفرنسي، على أنه الصحفي البريء الذي تم اعتقاله على أساس جرأته في الكتابة والنشر وغير ذلك من الأسباب والخلفيات "المُسيسة" من طرف بعض الجهات لغاية في نفس يعقوب.



المثير في تعاطي الإعلام الفرنسي مع قضية بوعشرين، تضمنه مقال صادر عن المجلة الفرنسية "فالور"، عندما اعتبرت في عددها الأسبوعي الصادر يومه الخميس، أن المحاكمة التي تجري في المغرب ضد الصحفي توفيق بوعشرين لا يمكن مقارنتها مع نظيرتها التي تجري بفرنسا في حق الداعية الإسلامي طارق رمضان، مشيرة إلى أن ناشر "أخبار اليوم" الذي وصفته ب "الرجل المؤثر والمقرب من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة"، متورط في ارتكاب جرائم جنسية ثقيلة معززة بدلائل دامغة تدينه في ممارسة عمليات جنس واغتصاب واستغلال داخل مكتبه على الرغم من تشكيكه، تضيف المجلة الفرنسية، في صحة الأشرطة والفيديوهات التي توثق بالصوت والصورة لهذه الجرائم المقترفة من طرفه في حق ضحاياه المفترضات.

وأوضحت الأسبوعية الفرنسية أن ملف إدانة طارق رمضان لا يرقى إلى مستوى الدلائل القوية وطبيعة الجرائم الجنسية الثقيلة التي يُتابع في شأنها توفيق بوعشرين، مبرزة أن قضية هذا الأخير تطلق العنان للمشاعر الجياشة، كما أنها تخلق نوعا من المؤثرات والإنعكاسات النفسية التي تدفع بجهات مقربة من الصحفي المعتقل إلى ممارسة ضغوطات على ضحايا الجاني للتأثير على مجريات المحاكمة وتعمد تعطيل وإطالة أمد جلساتها.