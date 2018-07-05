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عاجل .. حريق مهول بالقرب من ميناء مدينة الدار البيضاء

بتاريــخ : 5 يوليوز 2018 / 14:05 عاجل .. حريق مهول بالقرب من ميناء مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل .. حريق مهول بالقرب من ميناء مدينة الدار البيضاء
اندلع قبل قليل من يومه الخميس 5 يوليوز2018، حريق مهول بالقرب من الباب رقم 4 الخاص بميناء مدينة الدار البيضاء، وبالتحديد بمنطقة خلاء محاطة بسور، توجد أمام عمارات سكنية.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الخميس 5 يوليوز2018، حريق مهول بالقرب من الباب رقم 4 الخاص بميناء مدينة الدار البيضاء، وبالتحديد بمنطقة خلاء محاطة بسور، توجد أمام عمارات سكنية.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" في كشفه عن بعض التفاصيل الخاصة بهذا الحريق أن متشردين ينامون بالمنطقة المذكورة، من المحتمل أن يكونوا وراء عملية إشعال النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة نظرا لتواجد الأعشاب والنفايات بعين المكان.

وأكد المصدر ذاته أن عناصر المصالح الأمنية والسلطات المحلية، حلوا بمكان الحادث مباشرة بعد توصلهم بإخبارية في الموضوع، مشيرا إلى أن شاحنات الوقاية المدنية لم تتمكن إلى حدود كتابة هذه الأسطر من السيطرة على الحريق.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحريق الباب رقم 4 ميناء مدينة الدار البيضاء متشردين

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