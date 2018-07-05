بالصورة ..لحظة وصول الخادمة لطيفة إلى المحكمة الإبتدائية عين السبع بالدارالبيضاء ﻿

حلت الخادمة لطيفة بالمحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء ظهر اليوم الخميس 6 يوليوز للبث في قضية ''السيدة المتهمة بتعذيبها وإحراقها ''

شوف تيفي

حلت الخادمة لطيفة بالمحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء ظهر اليوم الخميس 6 يوليوز للبث في قضية "السيدة المتهمة بتعذيبها وإحراقها "

وحسب ما أكدته موفدة شوف تيفي بعين المكان فإن لطيفة التي أصبحت نزيلة في جمعية إنصاف، تبدو في حالة نفسية لا بأس بها كما أن أثار الحروق ما تزال ظاهرة على جسدها.

وأضافت مصادرنا، أن كل من رئيس جمعية إنصاف، ومؤطرة الخادمة الضحية، والدكتور نجم الدين الذي عاين حالتها الصحية حلوا بالمحكمة الإبتدائية لمساندة لطيفة بالإضافة إلى محاميها.

وكانت الهيئة القضائية قد قررت يوم الثلاثاء المنقضي تأجيل أشغال الجلسة إلى اليوم الخميس، نظرا لعدم توفر الضحية على محام للدفاع عنها، وأيضا بسبب غياب بعض الشهود.