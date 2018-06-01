حقیقة أثریاء ''القرقوبي الإسباني'' في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا ﻿

فجأة یتحول عقار ومسكن وأدویة تستورد من خارج المغرب إلى وصفات للثراء والغنى من قبل عصابات تجد فرصا سانحة وسهلة في نقل هذه الأدویة المخدرة لخفتها كما الشأن مع دواء ومسكن ”ریبوتریل“ الذي تحول من دواء

شوف تيفي

فجأة یتحول عقار ومسكن وأدویة تستورد من خارج المغرب إلى وصفات للثراء والغنى من قبل عصابات تجد فرصا

سانحة وسهلة في نقل هذه الأدویة المخدرة لخفتها كما الشأن مع دواء ومسكن ”ریبوتریل“ الذي تحول من دواء بثمن

زهید لا یتجاوز 10 درهم للعلبة إلى 350 درهم بعد نقله للمغرب.. في هذا التحقیق الصحفي الذي نشرته صحفیة

...”الباییس“ نعید تركیب الأحداث وقصة أثریاء القرقوبي الإسباني في النسخة المغربیة لهذا الدواء القاتل

عبداالله الساورة

مافیا القرقوبي وتهریب الأدویة

أصبحت حركة التهریب غیر المشروعة لدواء ریبوتریل، وهو عقار مخدر ..مزیل للقلق ومسكن یتم الحصول علیه

، وفقاً

في الصیدلیات مع وصفات طبیة زائفة ثم یباع في المغرب، وصلت إلى أكثر من 100 ملیون یورو سنویاً

لحسابات الشرطة الإسبانیة. وهو من الأدویة المدعومة جزئیا من قبل النظام الوطني للصحة. عبر استخدام عشرات

الآلاف من الوصفات الطبیة المسروقة من الشبكة العامة.. وقد أدى عمل المافیات في العاصمة مدرید، إلى استهلاك

113 في المائة من عقار «ریبوتریل2 میلغرام» في نقل هذا الدواء من الصیدلیات الإسبانیة إلى الأحیاء الشعبیة في

المغرب، حیث یستهلك على شكل عقار قرقوبي، فإن ریبوتریل العلامة التجاریة لـكلونازیبام، من مختبرات روش لا

یغیر قارته فقط كما أنه ینتقل من عقار رخیص وخاضع للتنظیم الصارم للأدویة العقلیة إلى منتج یباع في السوق

.السوداء المغربیة حیث یرتفع سعره عدة مئات من المرات وبأرقام خیالیة

أثریاء ”ریبوتریل“ بالمغرب

من حجم2 ملیغرام - وهو الخیار المفضل في السوق السوداء، حیث أنه یحتوي

إن علبة واحدة تحتوي على 60 قرصاً

على المادة الأكثر نشاطا - یكلف 08.1 یورو في الصیدلیة مع وصفة طبیة عامة و 7.2 یورو إذا كانت وصفة خاصة.

في المغرب یبیعونها مقابل 20 إلى 30 یورو أي ما یعادل 250 إلى 350 درهم، حسب مصادر الوحدة التقنیة للشرطة

القضائیة التابعة للحرس المدني. وأخیًرا، ینتهي الأمر ببیع الحبوب في الشارع بین 5 و8 یورو لكل وحدة. إن الأعمال

التجاریة الضخمة التي تمثلها هذه الأرقام تقترب من 100 ملیون یورو سنویا، حسب حسابات خافییر مولینیرا، كبیر

.مفتشي قسم الاستهلاك والبیئة وتعاطي المخدرات في الشرطة الوطنیة

تشیر جمیع المصادر التي تمت استشارتها إلى أن حركة تهریب عقار ریبوتریل المضاد للاكتئاب نحو المغرب بطرق

مختلفة.. قد ارتفع بشكل كبیر في السنوات الأخیرة، على الرغم من أنه من المستحیل تقریبا إجراء تقدیر دقیق للعلب

التي تم التقاطها من قبل المهربین والنسبة المئویة التي تم شراؤها من خلال الوصفات العامة. لا تقدم شركة روش

تقاریر عن مبیعات الدواء في إسبانیا والإدارات أو من خلال وزارة الصحة ومحافظات الأندلس وكاتالونیا ومدرید،

الأقالیم الثلاث الأكثر اكتظاظا بالسكان، كما أنها لا تقدم بیانات دقیقة عن وصفات مشتركة بتمویل من وزارة الصحة

العامة. كما یخلق بیع هذا القرقوبي الإسباني فئة من الأثریاء نظرا للكمیات الهائلة التي تدخل عبر معابر متعددة وعلى

...اعتبار العلبة الواحدة رخیصة في إسبانیا وغالیة الثمن بالمغرب ویسهل نقلها بسهولة

المعتوهون بین التخدیر العاطفي والتلعثم

یختار الشباب المغربي من خلال هذا المسكن المخدر تخدیرا عاطفیا ونشوة لحظیة تدوم لبضع ساعات في الأحیاء

الهامشیة في المغرب ثم یدخلون بعد ذلك إلى المراحل الحادة من العدوانیة تحت تأثیر العناصر الخطیرة المكونة لهذا

الدواء، في عملیة متكررة إلى أن یتفاقم الأمر ویصبح حالة من الإدمان لا یمكن الاستغناء عنه. كما وصفتها كلیوباترا

رقینة، رئیسة جهاز سلوكیات الإدمان في المدینة المحتلة سبتة. «إنه مخدر یتحرك في البیئات الهامشیة للشباب، كثیرا

.«ما ینتهي بالإنحراف والجریمة

ونفت المتحدثة، أن یباع القرقوبي على نطاق واسع في المغرب كما یقدم ریبوتریل مع حبوب مخدرة حمراء

والحشیش من قبل المراهقین . وهذا من شأنه أن یزید فقط من خطر الوقوع في ید الشرطة ومخاطر الإدمان. كما لیس

ضروریا تناول مخدرین في ذات الوقت لأنه یحقق نفس التأثیر من خلال اتخاذ شیئین في وقت واحد ولكن بشكل

منفصل «كما تقول المتحدثة» ما یسمونه القرقوبي هو ریبوتریل نفسه أو غیرها من مزیلات القلق. ویفضل الشباب

.«تناول الحبوب المخدرة كما هي بحیث یكونون على یقین من أنهم لا یستهلكون شیئا مغشوشا

سیناریو مثیر للقلق

غیر أن الأرقام التي حصلت علیها صحیفة «الباییس» في هذا التحقیق تؤكد وجود سیناریو مثیر للقلق ومخیف بشكل

بالصحة

كبیر.. فقط في ولایة مدرید ، بین 3000 إلى 22ألف صیدلیة ارتفعت مبیعات ریبوتریل المدفوعة جزئیاً

العامة من 75 ألف علبة في عام 2015 إلى 160 ألف علبة في العام الماضي، حسبما تؤكد مصادر صحیة بنسب نمو

خیالیة. « لا یمكن تفسیره إلا من خلال نشاطات التهریب» حسب مصادر الشرطة. ویتبادل خافییر مولینیرا هذا التقییم:

«مجموعة واحدة من العصابات التي قمنا بتفكیكها وضعت 000.50 وصفة كاذبة»، كما یشرح ویستعرض حقیقة

مدهشة أخرى: « في كل عام یتم سرقة أكثر من 25 ألف وصفة من شبكة الصحة العامة وینتهي معظمها في أیدي

.«العصابات

في المغرب بل یتواجد منه أنواع مختلفة وبأثمنة مختلفة، لكن السلطات اكتشفت أن

ً

لا یعتبر القرقوبي مخدرا جدیدا

هناك مخدر جدید حدث ذلك في أوائل عام 2016 .وفي 7 ینایر اكتشف فحص روتیني للحرس المدني في سبتة. أكثر

من 26 علبة من المخدر في سیارة قادمة من مدینة الجزیزة الخضراء. «فوجئنا بحجم الكمیات المخبئة مع مزجها

بأدویة صغیرة ومختلفة». في ذات التواریخ نفسها، اعترضت الشرطة الوطنیة العشرات من الوصفات وعلب الدواء في

مدرید. «كان من الواضح أن المجموعات ركزت علیه»، یضیف خافییر مولینیرا. أحد الأسباب التي تفسر تفضیل هذه

المجموعات على دواء ریبوتریل، بالإضافة إلى تأثیرها القوي، هو «السرعة الكبیرة التي تعمل بها على مستقبلات

.الدماغ»، كما یقول لویس أمارو، الأمین العام لمجلس كلیات الصیدلة

بعد أكثر من عامین من التحقیقات والاعتقالات المستمرة، سلطت الشرطة الوطنیة والحرس المدني الضوء على

صعوبة كبح بعض العصابات بشعور كبیر من التراب فوق الأراضي الإسبانیة «العصابات لیست على هیاكل هرمیة

كبیرة، لكن الخلایا والقنوات غیر الرسمیة هي التي تتغیر، تتحرك وتحل محل بعضها البعض بعد كل عملیة اعتقال»،

هذا ما یوضحه خافییر مولینیرا ویضیف «أي شخص یمكنه أن یجلب ریبوتریل إلى المغرب ینجح في بیعه. هناك طلب

.«كبیر، وفي اسبانیا سیكون هناك دائما أشخاص مستعدین لشرائه وتقدیمه

وصفات كاذبة هي الأساس الذي یدعم العمل بأكمله. یمیز محققون وكلیات الصیادلة ثلاث مراحل للحصول على هذه

.المجموعات علیها الحصول «أو ًلا على وصفات خاصة وزائفة»، یقول الحرس المدني

تمیزت المرحلة الثانیة بالانقطاع الهائل للوصفات العامة لهذا الدواء ووقعت سرقات كبیرة من دفاتر الوصفات الطبیة

في مركز صحي في الجزیرة الخضراء. وأكدت مصادر الشرطة أن سرقات مماثلة على الرغم من صغر حجمها، قد

.تكررت في قرى ومدن صغیرة لتعم أجزاء كثیرة من التراب الإسباني

یقول ستارز لوبیز: «أحدث التطور الأخیر دوًرا جدیًدا من خلال وصفات خاصة، ولكن الآن من المستحیل تقریًبا أن

نفرق بین الوصفات المزیفة والأصلیة». ویرجع ذلك إلى «التغییر و الزیادة في الضوابط وتوسیع الوصفة الإلكترونیة

.«مما یجعل من الصعب استخدام الوصفات العامة

إبداع في الحصول على الوصفات الزائفة

تغیرت طریقة الحصول على الوصفات الزائفة مع مرور الوقت، بابتكار طرق جدیدة فإن طریقة الحصول على هذا

الدواء تبقى كما هي. هي وظیفة تقوم بها العصابات «یذهبون بعشرات الوصفات لاجتیاح المناطق، حیث یزورون جمیع

.الصیدلیات»، یشرح الحرس المدني. هؤلاء المشترون المحتملون یتلقون 10 یورو لكل علبة تشترى

أصبحت الزیارات المستمرة لـ«الرحالة» الباحثین عن علب الدواء كابو ًسا للصیادلة «لم یكن لدینا مثل هذه المشكلة في

سنوات عدیدة وسابقة» یقول ایسكار لوبیز. بدأ الضغط في الأقالیم القریبة من مضیق جبل طارق، والقریبة من

المغرب.. ثم اقتحمت مدرید بكاملها وانتهى الأمر إلى بقیة إسبانیا. في كاتالونیا، لوصلوا بالقوة. سجلت كلیة الصیادلة في

برشلونة في عام 2015 إشعاًرا منفرًدا لمحاولة شراء عقار ریبوتریل بوصفة طبیة زائفة. في العام التالي ، حصلت 31

وصفة مزیفة. في عام 2017 وقعت 117 حالة. وفي الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2018 وصلت إلى166 وصفة

.زائفة

ینظر إلى كل وصفة مع عدسة مكبرة. لكن المشكلة ستستمر، خاصة مع الوصفات الخاصة. یجب علینا تحسین قنوات

.الاتصال حتى نتمكن من معرفة ما إذا كان الطبیب قد صنع الوصفة على الفور تقریبا، یخلص لویس أمارو

وفي ذات الوقت یلجأ الصیدلاني إلى الحیل الصغیرة. «على الرغم من أن الوصفة مثالیة، فمن الأفضل طرح أسئلة

على المقتنین والإصرار على معرفة بیاناتهم الشخصیة. إذا كانوا یشعرون أنهم متابعون، فإنهم عادة ما یغادرون بسرعة

.بسبب الخوف، یشرح أوسكار لوبیز

إذا كانت الضوابط أكثر في إسبانیا فإن في المغرب وخصوصا في الأحیاء الهامشیة رقابة محدودة یتم بیع الحبة

الواحدة بـ80 درهما ویعرف انتشارا واسعا لهذا المخدر بین أوساط الشباب المغربي ومعه تطرح وسائل الحمایة وتجنب

مخاطر تخریب عقول الشباب المغاربة.. فما العمل؟؟؟