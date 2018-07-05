خطير وبالصورة..تلميذة مشات تجيب شهادة الباكالوريا بفاس وخطفوها+تفاصيل مثيرة وصادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن تلميذة، تعرضت للاختطاف على يد سيدة بمدينة فاس، أول أمس الثلاثاء 3 يوليوز، بعد مغادرتها لمنزل أسرتها في اتجاه الثانوية التي تدرس بها للحصول على شهادة البكالوريا.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن تلميذة، تعرضت للاختطاف على يد سيدة بمدينة فاس، أول أمس الثلاثاء 3 يوليوز، بعد مغادرتها لمنزل أسرتها في اتجاه الثانوية التي تدرس بها للحصول على شهادة البكالوريا.

وأوضح شقيق المختطقة في اتصال له مع "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الخميس، أن "زينب.ز" البالغة من العمر 17 سنة، غادرت منزل الأسرة المتواجد بحي واد فاس في اتجاه الثانوية التأهيلية الخوارزمي لكنها تأخرت في العودة، قبل أن تتفاجأ الأسرة بتلقيها لاتصال من سيدة، أكدت لهم تواجد "زينب" معها داخل سيارة، وقد قررت نقلها إلى مدينة طنجة ولن تسلمها لهم خوفا من تعرضها للاعتقال.

وأكد المتحدث أن أسرته سارعت إلى التقدم بشكاية للمصالح الأمنية بمدينة فاس والتي فتحت تحقيقا في الموضوع، مشيرا إلى أن المختطفة ربطت الاتصال بالأسرة خلال تواجدهم بدائرة أمنية، ما دفع برئيس الدائرة إلى تبادل الحديث معها، حيث أكدت له تواجد "زينب" داخل عرفة بإحدى المنازل بمدينة طنجة، لكنها رفضت الكشف عن معطيات أخرى.