حجز حوالي طنين من الأكياس البلاستيكية بالمحمدية ﻿

أقدمت عناصر تابعة للشرطة القضائية للدرك الملكي بالمحمدية، مدعومة بعناصر تابعة للفرقة الترابية للدرك الملكي بقيادة سيدي موسى بن علي، ليلة أمس الأربعاء على مداهمة مستودعين عشوائيين كائنين بدوار

شوف تيفي و.م.ع

أقدمت عناصر تابعة للشرطة القضائية للدرك الملكي بالمحمدية، مدعومة بعناصر تابعة للفرقة الترابية للدرك الملكي بقيادة سيدي موسى بن علي، ليلة أمس الأربعاء على مداهمة مستودعين عشوائيين كائنين بدوار موالين العرصة، التابع ترابيا لجماعة سيدي موسى بن علي، أسفرت عن حجز ما يناهز طنين من الأكياس البلاستيكية التي كانت مجهزة للتسويق.

ووفق ما ذكرته السلطات المحلية لعمالة المحمدية فإن عناصر الدرك الملكي، تمكنت من توقيف مستغلي المستودعين بتهمة محاولة إرشاء أحد عناصر الدرك الملكي بمبلغ مالي قدره 3000 درهم، وإحداث ورشة صناعية بدون ترخيص، كما تم حجز الآليات والتجهيزات المستعملة في صنع هذه الأكياس، بالإضافة إلى سيارة خفيفة كان يتم بواسطتها نقل الأكياس البلاستيكية.