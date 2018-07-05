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الصور..عالم موريتاني شهير يتخلى عن الجنسية الموريتانية ويُبايع الملك محمد السادس

بتاريــخ : 5 يوليوز 2018 / 12:38 الصور..عالم موريتاني شهير يتخلى عن الجنسية الموريتانية ويُبايع الملك محمد السادس | بوليتيك
الصور..عالم موريتاني شهير يتخلى عن الجنسية الموريتانية ويُبايع الملك محمد السادس
قرر العالم الموريتاني الحسن ولد محمد المختار ولد الإمام الجكني، التخلي عن جنسيته الموريتانية ومبايعة الملك محمد السادس، بعد إنتهاء ولاية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وذلك حسب ما كشف عنه

"شوف تيفي"

قرر العالم الموريتاني الحسن ولد محمد المختار ولد الإمام الجكني، التخلي عن جنسيته الموريتانية ومبايعة الملك محمد السادس، بعد إنتهاء ولاية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "الجزاير تايمز" يومه الخميس.

وأكد المصدر ذاته أن العالم ومقدم البرامج الدينية بإحدى القنوات التلفزيونية الموريتانية، أصدر بيانا أكد فيه سعيه إلى مبايعة أمير المؤمنين الملك محمد السادس.

وأضاف ذات المصدر أن العالم المذكور، قرر القيام بهذه الخطوة بعد ضياع حقوقه، وأنواع الظلم الذي يتعرض له من لدن وزير التوجيه الإسلامي الموريتاني أحمد ولد أهل داود، وكذا إستهدافه من لدن لوبيات والفساد المتفشي بالوزارة.

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