بــرافو..رقم قياسي جديد لــ ''شوف تيفي''..أزيد من مليار مشاهدة لقناتنا في ستة أشهر فقط ﻿

ويستمر مسلسل النجاح وتتأكد ريادة القناة الإلكترونية الأولى في المغرب ''شوف تيفي'' في المجال الإعلامي الوطني والإقليمي من خلال متابعة واسعة النطاق، حيث أظهرت آخر الإحصائيات الرسمية

شوف تيفي

ويستمر مسلسل النجاح وتتأكد ريادة القناة الإلكترونية الأولى في المغرب ''شوف تيفي'' في المجال الإعلامي الوطني والإقليمي من خلال متابعة واسعة النطاق، حيث أظهرت آخر الإحصائيات الرسمية في الفترة من فاتح يناير 2018 إلى متم شهر يونيو من نفس السنة، أي في ستة أشهر الأولى من 2018، أن معدل المشاهدة بلغ أرقاما قياسية، حيث سجلت صفحة القناة على الفايسبوك أزيد من 531 مليون و200 ألف مشاهدة، أي أزيد من نصف مليار مشاهدة لفيديوهات شوف تيفي ، أما عدد الدقائق المسجلة خلال هذه المشاهدات فوصل إلى 439.8 مليون دقيقة مشاهدة، في حين وصل عدد مشاهدات قناة شوف تيفي على اليوتوب ما يناهز نصف مليار مشاهدة، وتحديدا 415 و642 ألف مشاهدة، أما الدقائق فوصلت لحوالي مليار مشاهدة وبالضبط 925 مليون و956 ألف (أنظر الجدولين الرسميين) .

هذا النجاح المتصاعد الذي مافتئت ''شوف تيفي'' تحققه منذ تأسيسها قبل 6 سنوات، يرفع من أسهم القناة وجدارتها بفضل قدم السبق الذي هو عنوان شهرتها وطابع مصداقيتها كأول قناة تجسد سياسة القرب، وبفضل هذا التميز وبفضل أخبارها المواكبة للأحداث والقضايا الراهنة، دخلت قلوب المغاربة قبل بيوتهم وأجهزتهم الإلكترونية.. وهذا ليس بسهل، حيث ركب فريق القناة الشاب الصعاب، ومضى في طريق البحث عن الحقيقة والمعلومة لا يقف في طريق أي حاجز، فهنيئا ''وليدات شوف تيفي'' وهنيئا للمغاربة بهذا الموقع المغربي الذي هو منهم وإليهم وسيظل كذلك إلى آخر المشوار..