بالصور..تعاطف كبير بالفيسبوك مع قصة فتاة ''بنت دارهم'' تعيش التشرد بالبيضاء..دارو ليها صحاباتها التوكال وتسطات بعدما كانت كتقرا فتركيا ﻿

بعد أشهر من نشر ''شوف تيفي'' بعض المعطيات الخاصة بقصتها، ظهرت مرة أخرى، أمس الأربعاء 4 يوليوز، صور جديدة لشابة جميلة تعيش حياة التشرد بحي بوسبير بالمدينة القديمة بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي":

بعد أشهر من نشر "شوف تيفي" بعض المعطيات الخاصة بقصتها، ظهرت مرة أخرى، أمس الأربعاء 4 يوليوز، صور جديدة لشابة جميلة تعيش حياة التشرد بحي بوسبير بالمدينة القديمة بمدينة الدار البيضاء.

وحسب ناشري الصور فإن الفتاة كانت تعيش حياتها الطبيعية، وسافرت إلى تركيا من أجل الدراسة، وبعد عودتها للمغرب، قامت بعض صديقاتها وبسبب "الغيرة" بإطعامها "التوكال"، وهو ما تسبب في فقدانها لإدراكها ولقدرتها العقلية تدريجيا، قبل أن تغادر منزل أسرتها لتعيش بالشارع العام.

وطالب ناشروا الصور الجمعيات الحقوقية بالتدخل الفوري لانقاذ هذه الفتاة التي قد تسقط ضحية لبعض الذئاب البشرية، متمنين أن لا يكون مصيرها مشابها لمصير متشردة الفقيه بنصالح "سارة" والتي أصبحت تموت بشكل يومي ببطء، بعد تخلي الجميع عنها.