عيوش ..العالم كله كيضحك علينا بسبب منع ندوتي وعلى رأسهم فرنسا وأمريكا وإسبانيا ﻿

خلف منع وزارة الداخلية الندوة التي كان من المرتقب أن ينظمها نور الدين عيوش حول “الحريات الفردية”، والتي كانت مقررة يومي الجمعة والسبت 22 و 23 يونيو الماضيين بالدار البيضاء، ردود فعل غاضبة لدى

خلف منع وزارة الداخلية الندوة التي كان من المرتقب أن ينظمها نور الدين عيوش حول “الحريات الفردية”، والتي كانت مقررة يومي الجمعة والسبت 22 و 23 يونيو الماضيين بالدار البيضاء، ردود فعل غاضبة لدى اللجنة المنظمة التي يقودها المثير للجدل نور الدين عيوش.

وأثارت الندوة، التي أعلنت مؤسسة رجل الأعمال و الإشهار، نور الدين عيوش، تنظيمها حول “الحريات الفردية”، موجة من ردود الأفعال، قبل حلول موعدها، إذ انتقدها الإسلاميون، وتبرأت مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود من احتضانها، كما تبرأ منها عدد ممن ظهرت أسماؤهم من بين الحاضرين. وكان يفترض أن تجمع الندوة باحثين من المغرب وتونس والعراق والجزائر وفرنسا، فضلا عن نشطاء وسياسيين مغاربة، حول مواضيع تتعلق بحرية العقيدة وحقوق الأقليات الدينية والحريات الفردية في العالم الإسلامي.

“المشعل” تكشف كواليس المنع ومواضيع الندوة وحقيقة حضور نبيل بنعبد الله ومحمد أوجار ضيوفا فوق العادة في الندوة التي تبخرت فعالياتها وضاعت معها نشوة عيوش المحب للأضواء وإثارة الجدل.

شوف تيفي":المشعل

حاوره:عبد اللطيف السكارجي

< ما هي كواليس منع هذه الندوة التي كنتم ستنظمونها حول حرية المعتقد؟

يوم الأربعاء الماضي على الساعة الخامسة مساء جاءت عندنا سيدة حاملة لرسالة مكتوب عليها المملكة المغربية وزارة الداخلية، سلمتنا إياها، وتحمل منعنا من تنظيم هذا المؤتمر، تعجبنا كثيرا لأن الرسالة تقول إننا لم نحترم القوانين، لكننا بالعكس احترمنا القانون بحذافيره، لأن القانون يقول إنه يجب إخبار السلطات المحلية قبل موعد تنظيم أي حدث على الأقل بـ 48 ساعة، وذلك من أجل إخبار السلطات، لكننا نحن أخبرناهم يوم الاثنين الماضي على الساعة التاسعة والربع صباحا، ويوم الأربعاء على الساعة التاسعة والربع صباحا لم نتوصل بشيء، إذن أوتوماتيكيا فنحن سننظم المؤتمر بطريقة قانونية، إذا فالمؤتمر لا يجب منعه، لكن للأسف في الأربعاء على الساعة الخامسة مساء صدمنا بقرار المنع، لأنهم هم من لم يحترموا التوقيت بالضبط، فنزل علينا القرار كالصاعقة، وللأسف هذا خطأ كبير جدا من طرف الحكومة.

< ما هي المواضيع التي كانت ستتناولها هذه الندوة بالضبط؟

هذه الندوة كانت ستنظم على مدى يومي الجمعة والسبت، وكانت ستتناول عددا من المواضيع، أولها موضوع حرية المعتقد في صباح الجمعة بحضور دول غربية وعربية للحديث عن تجربتهم في هذا المجال، لكي يكون هناك اتصال بيننا، وكل دولة تعطي رأيها في الموضوع، من خلال ثلاث ساعات.

وبعد ذلك وجهنا الدعوة لكل الأقليات الدينية الموجودة في المغرب، منها البهائيين والمسيحيين والأحمديين والشيعيين، واتصلنا بهم من أجل الحديث عن المشاكل التي يعيشونها داخل المغرب، وبعد ذلك كنا سنتحدث عن اللائكية أو ما شابهها، والتي تحترم الأديان كما هو في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور أناس مهمين للغاية من داخل المغرب ومن الخارج، وكنا سنبدأ بالمساواة بين الرجال والنساء في الإرث، وبعد ذلك كنا سنناقش حرية الجسد، وهي العلاقات الجنسية الرضائية، وليس بالضرورة أن تكون موثقة بوثيقة ما كوثيقة الزواج، بالإضافة إلى حرية الجنس.

وكل هذه المناقشات كان من المفروض أن تمر في جو من الاحترام والتقدير، وجو يطبعه الحوار الناضج الإيجابي، مع أناس مختصين وأكاديميين من داخل المغرب ومن الخارج، وأن نتحدث بكل مسؤولية، ولم نفكر بتاتا في اللجنة التنظيمية أن يتم منع هذا المؤتمر، لأنه ليس لأول مرة سننظم مؤتمرا معينا، لأنه قبل ست سنوات كنا قد نظمنا مؤتمرا وتحدثنا عن حرية المعتقد ولم يتم منعه، لكن للأسف لا نعلم ماذا وقع هذه السنة؟

< وهل المغرب حاليا في حاجة لمثل هاته الندوات لمناقشة الأقليات الدينية والحرية الجنسية؟

المغرب اليوم في حاجة لمناقشة كل المواضيع بدون خوف أو عقد.

< كيف بدأ سيناريو المنع؟

بدأ هذا السيناريو من خلال مؤسسة آل سعود أولا، التي رفضت إعطاءنا رخصة تنظيم هذا المؤتمر داخلها، وبدأت أتعجب منذ ذلك الحين، لأنني أول مرة أقع في هذا المشكل، وتمت صياغة بلاغ صحفي وتعميمه على المنابر الصحفية، ولم يقولوا لنا شيئا، وبعد ذلك تحدثوا لإدارة الفندق الذي كان هو الآخر سيحتضن فعاليات هذا المؤتمر العالمي، من أجل منعنا من تنظيم هذا المؤتمر، لكن في المقابل كانت لدينا أماكن أخرى مستعدة لاحتضان هذا الحدث العالمي، كنا سنستمر في هذا التنظيم لولا توصلنا برسالة المنع من طرف وزارة الداخلية ممثلة في السلطات المحلية.

< هل تعتقد أن هذه المواضيع المثيرة للجدل كانت السبب في منع هذه الندوة أم أن هناك سببا آخر؟

لا يمكن أن أجزم بالضبط، ولا يمكنني أن أعرف السبب، لأن الحكومة إذا منعتك فإنها لا تخبرك بسبب هذا المنع، كيفما كان نوعه، يمنعك و"الصلاة على النبي"، يقولون ما يريدون، لذلك تعجبنا كثيرا خصوصا أنه في عهد دستور جديد، يؤمن بحرية المعتقد لكن ما نراه الآن هو عكس ذلك، وللأسف رجعنا إلى الوراء بعدما كنا نبحث عن التقدم للأمام، فالعالم الآن كله يضحك علينا بسبب كل هذا، ففرنسا واسبانيا وأمريكا من هؤلاء، والحمد لله في المغرب فمعظم وسائل الإعلام شجعت كل هذا، ولعبت دورا جيدا.

< كيف يضحكون علينا.. أليس لكل بلد خصوصياته؟

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< هل وجهتم فعلا الدعوة للوزير السابق نبيل بنعبد الله ووزير العدل والحريات الحالي محمد أوجار؟

بطبيعة الحال كانوا سيحضرون إلى فعاليات المؤتمر، واتصلت بهما شخصيا من أجل هذا الموضوع، وبعد ذلك اتصل بي نبيل بنعبد الله واستسمح مني معتذرا عن عدم إمكانية حلوله ضيفا على المؤتمر، أما محمد أوجار فقد قال إنه لم يتوصل بأية دعوة لحضور المؤتمر، لكنه في التلفزيون قال إنه توصل بالدعوة، فكل مرة يقول شيئا مختلفا، فقد توصل بالدعوة وكان جد سعيد بالحضور إلى هذا المؤتمر العالمي، إلا أنه لم يكن يظن أن المؤتمر سيخلق له مشاكل مثل هذه، وبالتالي عاد في كلامه، فكل الأحزاب السياسية وجهنا لها الدعوة من أجل الحضور إلى المؤتمر، ومنهم حزب العدالة والتنمية، لكن للأسف لم تلعب هذه الأحزاب دورها الحقيقي.

< الآن ما هو الحل في نظرك أمام ما تعرض له مؤتمرك؟

الحل هو أنه يجب أن نظل مدافعين عن الحريات الشخصية وعلى حرية القانون، وعلى الحريات ككل، خاصة حرية المعتقد، ونتمنى أن يأتي يوما ويفعل المغرب ما فعلته الجمهورية التونسية في إطار حرية المعتقد، والحريات ككل، ومؤخرا هناك لجنة قدمت لرئيس تونس مقترحات حقيقية، وذلك بعدما اتصل بأناس لديهم فكر متقدم وحداثي، وقال لهم فكروا في هذا الأمر، فقدموا له تقريرا يضم 240 صفحة، وكل هذا متفقين عليه داخل هذه اللجنة، إذا للأسف نحن في المغرب لازلنا متأخرين بخصوص هذا الموضوع.

< هل تنوون تنظيم مؤتمر آخر بعد هذا المنع الذي طالكم؟

إن شاء الله، نحن سنعمل على تقديم ندوات وتنظيم مؤتمرات أخرى مباشرة بعد الصيف، من أجل الاستمرار في نفس النهج.

< هذا يعني أن محاولات المنع لن تثنيك عن نسيان الأمر وتعيدك للوراء؟

لا لن أتراجع للوراء، وسأظل أسير على نفس الطريق من أجل تنظيم ندوات أخرى، بعد العطلة مباشرة.

< هل ترى أن لك خصوم يقومون بالتأثير لمنع أنشطتك الخاصة والمرتبطة بما تدعو له؟

لا أظن لأن علاقتي رفيعة بكل أعضاء الحكومة ومع كل الأحزاب السياسية المغربية، ولكن أظن أن هذا المنع هو نتيجة تخوف من طرف الحكومة ومن وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف، خصوصا، لأنهم ربما رأوا كيفية النقاش عن هذه المواضيع عبر الأنترنيت.

أفلامي السينمائية مازالت الآن غير موجودة

< هل من الممكن أن تطرح مثل هذه المواضيع في فيلم سينمائي؟

(مقاطعا)، لا يمكنني الحديث عن هذا الموضوع، ولا أظن أنني سأطرح مثل هذه المواضيع في فيلم سينمائي، لدي مواضيع أخرى سأتحدث عنها، وأفلامي السينمائية مازالت الآن غير موجودة، وليس هذا هو وقتها، ولدي مشاكل أهتم بها، لذلك فالحديث عن هذه الأمور مازال بعيدا في ظل عدم وجود أشياء ملموسة.