 فضيحة من العيار الثقيل.. تهمة ''الاتجار بالبشر'' تلاحق أصحاب مال ونفوذ يتوسطون لإقامة حفلات جنسية جماعية بالرشيدية (تفاصيل صادمة) ﻿
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فضيحة من العيار الثقيل.. تهمة ''الاتجار بالبشر'' تلاحق أصحاب مال ونفوذ يتوسطون لإقامة حفلات جنسية جماعية بالرشيدية (تفاصيل صادمة)

بتاريــخ : 5 يوليوز 2018 / 11:13 فضيحة من العيار الثقيل.. تهمة الاتجار بالبشر تلاحق أصحاب مال ونفوذ يتوسطون لإقامة حفلات جنسية جماعية بالرشيدية (تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق
فضيحة من العيار الثقيل.. تهمة ''الاتجار بالبشر'' تلاحق أصحاب مال ونفوذ يتوسطون لإقامة حفلات جنسية جماعية بالرشيدية (تفاصيل صادمة)
تمكنت الشرطة القضائية بالرشيدية خلال الأيـام الأخيرة من تحريك ملف فضيحة جنسية من العيار الثقيل بعد التوصل إلى هوية ثلاث قاصرات تعرضن إلى التغرير وافتضاض البكارة، حيث أكدن في محاضرهن الأولية

شوف تيفي

  تمكنت الشرطة القضائية بالرشيدية خلال الأيـام الأخيرة من تحريك ملف فضيحة جنسية من العيار الثقيل بعد التوصل إلى هوية ثلاث قاصرات تعرضن إلى التغرير وافتضاض البكارة، حيث أكدن في محاضرهن الأولية تفاصيل مثيرة عن كيفية استغلالهن جنسيا من قبل ذوي نفوذ ومال، وبتحريض من بائع للهواتف المحمولة وشريكته باعتبارهما الوسيطين الرئيسيين لإقامة حفلات جنسية جماعية لأجل الافتضاض مقابل 600 درهم إلى 800 درهم لكل قاصر.

 وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فبعد الاستماع إلى الضحايا الثلاثة كشفن هويات عدد كبير من المتورطين في استقطاب قاصرات ذات معايير خاصة تتطلب الجمال وعدم تجاوزهن لستة عشر سنة، وقد باشرت الشرطة القضائية الجهوية بتعليمات من النيابة العامة في شخص الوكيل العام عملية اعتقالات واسعة في صفوف ذوي النفوذ والمال اللذين وردت اسماؤهم في التحقيقات الأولية، حيث اعترف اثنين منهم بالمنسوب إليهما باستغلال القاصرات جنسيا وافتضاض بكاراتهن مقابل مبالغ مالية وبعض الهدايا ...

 ومن المنتظر أن تكون المتابعات تشمل تهما ثقيلة كالاتجار بالبشر واستغلال الحاجة والضعف المادي للضحايا لأغراض جنسية وبشكل جماعي، والتغرير بقاصرين والافتضاض وهي جرائم تشمل جرائم الاعتداء على الشرف و انتهاك الآداب وإفساد الشباب، وجرائم البغاء واستعمال وسائل التصوير والتسجيل المنصوص عليها و على عقوباتها في مجموعة القانون الجنائي في الفصول 483 - 484 - 485 و114 وكذا الفصول ''497 ،498 ،499''.

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شوف تيفي المغرب الرشيدية جنس فضيحة الاتجار بالبشر

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