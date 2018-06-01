لإطاحة بتجار مخدرات بإسبانيا يعملون مع مافيات مغربية+صورة ﻿

تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني، أمس الأربعاء 4 يوليوز، من اعتقال 23 شخصا بميناء الجزيرة الخضراء، وذلك خلال عملية أمنية مكنت من حجز 480 كلغ من مخدر الكوكايين.

"شوف تيفي":

تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني، أمس الأربعاء 4 يوليوز، من اعتقال 23 شخصا بميناء الجزيرة الخضراء، وذلك خلال عملية أمنية مكنت من حجز 480 كلغ من مخدر الكوكايين.

وحسب ما كشف عنه موقع "elfarodeceuta" الإسباني، فإن الموقوفين يعملون مع مافيات مغربية متخصصة في الاتجار بالمخدرات، مشيرا إلى أنه وخلال الأشهر التي دامت فيها التحقيقات، توصل المحققون لمعلومات، تؤكد وجود أعضاء في منظمات إجرامية في دول مثل كولومبيا وفرنسا والمغرب وهولندا وإسبانيا ، وهو ما استدعى القيام بإجراءات مهمة من الشرطة الأوروبية.

وأكد الموقع المذكور أن من بين المعتقلين في هذه العملية 10 أشخاص يشتغلون بمختلف مرافق ومصالح ميناء الجزير الخضراء، وبالتحديد برصيف الميناء، وأيضا عمالا بشركات الشحن والنقل، مبرزا أن هذه الشحنة، كانت مخبأة في شاحنة مقطورة.