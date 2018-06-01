 مواطنون غاضبون يُحاصرون وزير الصحة بتنغير ''فيديو'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة ..لحظة وصول الخادمة لطيفة إلى المحكمة الإبتدائية عين السبع بالدارالبيضاء | مجتمع

بالصورة ..لحظة وصول الخادمة لطيفة إلى المحكمة الإبتدائية عين السبع بالدارالبيضاء

حقیقة أثریاء القرقوبي الإسباني في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا | حوادث و حقوق

حقیقة أثریاء ''القرقوبي الإسباني'' في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا

حقیقة أثریاء القرقوبي الإسباني في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا | حوادث و حقوق

حقیقة أثریاء ''القرقوبي الإسباني'' في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا

خطير وبالصورة..تلميذة مشات تجيب شهادة الباكالوريا بفاس وخطفوها+تفاصيل مثيرة وصادمة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة..تلميذة مشات تجيب شهادة الباكالوريا بفاس وخطفوها+تفاصيل مثيرة وصادمة

حجز حوالي طنين من الأكياس البلاستيكية بالمحمدية | حوادث و حقوق

حجز حوالي طنين من الأكياس البلاستيكية بالمحمدية

الصور..عالم موريتاني شهير يتخلى عن الجنسية الموريتانية ويُبايع الملك محمد السادس | بوليتيك

الصور..عالم موريتاني شهير يتخلى عن الجنسية الموريتانية ويُبايع الملك محمد السادس

خـــاص..نعمان لحلو يعتزل عالم الفن والغناء لهذا السبب | ثقافة و فنون

خـــاص..نعمان لحلو يعتزل عالم الفن والغناء لهذا السبب

بــرافو..رقم قياسي جديد لــ شوف تيفي..أزيد من مليار مشاهدة لقناتنا في ستة أشهر فقط | إعلام وتواصل

بــرافو..رقم قياسي جديد لــ ''شوف تيفي''..أزيد من مليار مشاهدة لقناتنا في ستة أشهر فقط

بالصور..تعاطف كبير بالفيسبوك مع قصة فتاة بنت دارهم تعيش التشرد بالبيضاء..دارو ليها صحاباتها التوكال وتسطات بعدما كانت كتقرا فتركيا | حوادث و حقوق

بالصور..تعاطف كبير بالفيسبوك مع قصة فتاة ''بنت دارهم'' تعيش التشرد بالبيضاء..دارو ليها صحاباتها

المغرب الذي نريد...!

مواطنون غاضبون يُحاصرون وزير الصحة بتنغير ''فيديو''

بتاريــخ : 5 يوليوز 2018 / 10:40 مواطنون غاضبون يُحاصرون وزير الصحة بتنغير فيديو | حوادث و حقوق
مواطنون غاضبون يُحاصرون وزير الصحة بتنغير ''فيديو''
وجد وزير الصحة ''أنس الدكالي'' نفسه في موقف محرج أثناء زيارته لمنطقة تنغير بعدما حاصره مجموعة من المواطنين بسيل من الإنتقاذات اللاذعة احتجاجا على تردي الأوضاع الصحية بالمنطقة التي مازالت الساكنة

شوف تيفي:تنغير

وجد وزير الصحة ''أنس الدكالي'' نفسه في موقف محرج أثناء زيارته لمنطقة تنغير بعدما حاصره مجموعة من المواطنين بسيل من الإنتقاذات اللاذعة احتجاجا على تردي الأوضاع الصحية بالمنطقة التي مازالت الساكنة المحلية تعاني الويلات جرائها.

وحسب ''فيديو'' توصلت به قناة ''شوف تيفي''، فقد أقدم عدد من المواطنين على محاصرة الوزير قبل أن يقوموا بتتبع آثاره إلى أن صعد لسيارته بعدما لم يجد بدا من الفرار وسط هذه العاصفة التي قادها مجموعة من النشطاء الجمعويين والحقوقيين بتنغير والذي عابوا على معالي الوزير ضيق الوقت الزمني الذي خصصه لتفقد أحوال المؤسسات الصحية بالمنطقة والتي لم تتجاوز 15 دقيقة على حد تعبير أحد المهاجمين على ''الدكالي''.

وتساءل عدد من المحتجين عن سر هذه الزيارة الخاطفة التي لم ترقى لمستوى تطلعات الساكنة المحلية الطامحة إلى وقوف الوزير بتآني وبرزانة على مكامن الخلل والضعف الحقيقية في منظومة الصحة بتنغير ككل، عوض ما قام به من زيارة لم تتعدى دقائق معدودة على رؤوس الأصابع، وتحمل بين طياتها رسائل سياسية انتخابية على حد تعبير المنتقدين والمحتجين.

يشار أن، وزير الصحة قام بزيارة عمل قادته ليومين (الإثنين، الثلاثاء) لكل من أقاليم زاكورة وتنغير وورزازات، للوقوف على مدى تقدم المجال الصحي بهاته المناطق ككل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تنغير وزير الصحة يقع مأزق محاصرة مواطنين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حقیقة أثریاء القرقوبي الإسباني في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا | حوادث و حقوق

حقیقة أثریاء ''القرقوبي الإسباني'' في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا

حقیقة أثریاء القرقوبي الإسباني في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا | حوادث و حقوق

حقیقة أثریاء ''القرقوبي الإسباني'' في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا

خطير وبالصورة..تلميذة مشات تجيب شهادة الباكالوريا بفاس وخطفوها+تفاصيل مثيرة وصادمة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة..تلميذة مشات تجيب شهادة الباكالوريا بفاس وخطفوها+تفاصيل مثيرة وصادمة

حجز حوالي طنين من الأكياس البلاستيكية بالمحمدية | حوادث و حقوق

حجز حوالي طنين من الأكياس البلاستيكية بالمحمدية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول ظهــور لوالد الفنان عمــاد بنعمر..كنت معارض ولدي يدخل للميدان الفني | بــووز
منذ 12 دقيقة

أول ظهــور لوالد الفنان عمــاد بنعمر..كنت معارض ولدي يدخل للميدان الفني

بالفيديو..أقوى لحظات حفل عماد بنعمر بموازين | بــووز

بالفيديو..أقوى لحظات حفل عماد بنعمر بموازين

بالفيديو..قصة مؤثرة لمغربي كيبيع كلينيكس فشوارع كازا سبب الإعاقة..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..قصة مؤثرة لمغربي كيبيع كلينيكس فشوارع كازا سبب الإعاقة..للمساعدة

كواليس انطلاق فعاليات موسم طانطان.. الصين ضيفة شرف ومشاركة أجنبية أخرى تمثلها دولة الإمارات العربية المتحدة | بــووز

كواليس انطلاق فعاليات موسم طانطان.. الصين ضيفة شرف ومشاركة أجنبية أخرى تمثلها دولة الإمارات العربية المتحدة

﻿

آخر المستجدات

بالصورة ..لحظة وصول الخادمة لطيفة إلى المحكمة الإبتدائية عين السبع بالدارالبيضاء | مجتمع
منذ 3 دقائق

بالصورة ..لحظة وصول الخادمة لطيفة إلى المحكمة الإبتدائية عين السبع بالدارالبيضاء

حقیقة أثریاء القرقوبي الإسباني في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا | حوادث و حقوق

حقیقة أثریاء ''القرقوبي الإسباني'' في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا

حقیقة أثریاء القرقوبي الإسباني في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا | حوادث و حقوق

حقیقة أثریاء ''القرقوبي الإسباني'' في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا

خطير وبالصورة..تلميذة مشات تجيب شهادة الباكالوريا بفاس وخطفوها+تفاصيل مثيرة وصادمة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة..تلميذة مشات تجيب شهادة الباكالوريا بفاس وخطفوها+تفاصيل مثيرة وصادمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.