مواطنون غاضبون يُحاصرون وزير الصحة بتنغير ''فيديو'' ﻿

وجد وزير الصحة ''أنس الدكالي'' نفسه في موقف محرج أثناء زيارته لمنطقة تنغير بعدما حاصره مجموعة من المواطنين بسيل من الإنتقاذات اللاذعة احتجاجا على تردي الأوضاع الصحية بالمنطقة التي مازالت الساكنة

شوف تيفي:تنغير

وجد وزير الصحة ''أنس الدكالي'' نفسه في موقف محرج أثناء زيارته لمنطقة تنغير بعدما حاصره مجموعة من المواطنين بسيل من الإنتقاذات اللاذعة احتجاجا على تردي الأوضاع الصحية بالمنطقة التي مازالت الساكنة المحلية تعاني الويلات جرائها.

وحسب ''فيديو'' توصلت به قناة ''شوف تيفي''، فقد أقدم عدد من المواطنين على محاصرة الوزير قبل أن يقوموا بتتبع آثاره إلى أن صعد لسيارته بعدما لم يجد بدا من الفرار وسط هذه العاصفة التي قادها مجموعة من النشطاء الجمعويين والحقوقيين بتنغير والذي عابوا على معالي الوزير ضيق الوقت الزمني الذي خصصه لتفقد أحوال المؤسسات الصحية بالمنطقة والتي لم تتجاوز 15 دقيقة على حد تعبير أحد المهاجمين على ''الدكالي''.

وتساءل عدد من المحتجين عن سر هذه الزيارة الخاطفة التي لم ترقى لمستوى تطلعات الساكنة المحلية الطامحة إلى وقوف الوزير بتآني وبرزانة على مكامن الخلل والضعف الحقيقية في منظومة الصحة بتنغير ككل، عوض ما قام به من زيارة لم تتعدى دقائق معدودة على رؤوس الأصابع، وتحمل بين طياتها رسائل سياسية انتخابية على حد تعبير المنتقدين والمحتجين.

يشار أن، وزير الصحة قام بزيارة عمل قادته ليومين (الإثنين، الثلاثاء) لكل من أقاليم زاكورة وتنغير وورزازات، للوقوف على مدى تقدم المجال الصحي بهاته المناطق ككل.