 سار للمصطافين..وزارة الداخلية تمنع ''الجيت سكي'' بشواطئ المحمدية و النواحي ﻿
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سار للمصطافين..وزارة الداخلية تمنع ''الجيت سكي'' بشواطئ المحمدية و النواحي

بتاريــخ : 5 يوليوز 2018 / 09:31 سار للمصطافين..وزارة الداخلية تمنع الجيت سكي بشواطئ المحمدية و النواحي | مجتمع
سار للمصطافين..وزارة الداخلية تمنع ''الجيت سكي'' بشواطئ المحمدية و النواحي
وجهت مجموعة من الجمعيات المهتمة بالرياضات المائية بالشواطئ، رسالة مستعجلة إلى والي جهة الدار البيضاء، تطالبه بالتدخل العاجل لإعادة العمل إلى الجمعيات والنوادي المذكورة، وذلك بعد صدور قرار عاملي

''شوف تيفي''

وجهت مجموعة من الجمعيات المهتمة بالرياضات المائية بالشواطئ، رسالة مستعجلة إلى والي جهة الدار البيضاء، تطالبه بالتدخل العاجل لإعادة العمل إلى الجمعيات والنوادي المذكورة، وذلك بعد صدور قرار عاملي بمدينة المحمدية يمنع الرياضات المائية، بشواطئ المدينة والشواطئ القريبة منها.

ووفق ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يومه الخميس 5 يوليوز، فقد قالت الجمعيات والنوادي في رسالتها الموجهة إلى والي جهة الدار البيضاء، إن القرار المتخذ من عامل المحمدية بمنع ممارسة الرياضات المائية ''الجيت سكي''، جاء مخالفا للدورية المشتركة الموقعة بين وزارتي الداخلية والتجهيز والوزارة المنتدبة المكلفة بإعداد التراب الوطني.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الرياضات المائية رسالة الجمعيات الرياضية الجيت سكي والي البيضاء

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