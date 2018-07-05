 جماهير قياسية تحضر السهرة الإفتتاحية لمهرجان ''تيميتار'' بأكادير وتوجه ضربة موجعة لحملة المقاطعة ''صور+فيديو'' ﻿
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جماهير قياسية تحضر السهرة الإفتتاحية لمهرجان ''تيميتار'' بأكادير وتوجه ضربة موجعة لحملة المقاطعة ''صور+فيديو''

بتاريــخ : 5 يوليوز 2018 / 09:21 جماهير قياسية تحضر السهرة الإفتتاحية لمهرجان تيميتار بأكادير وتوجه ضربة موجعة لحملة المقاطعة صور+فيديو | ثقافة و فنون
جماهير قياسية تحضر السهرة الإفتتاحية لمهرجان ''تيميتار'' بأكادير وتوجه ضربة موجعة لحملة المقاطعة ''صور+فيديو''
حققت السهرة الإفتتاحية لمهرجان ''تيميتار'' التي احتضنتها ساحة الأمل بأكادير ليلة أمس الأربعاء أرقاما قياسية، وغير مسبوقة من ناحية الحضور الجماهيري، إذ تابع أكثر من 100 ألف الحفل الفني الذي أحيته كل

شوف تيفي:أحمد الهلالي

حققت السهرة الإفتتاحية لمهرجان ''تيميتار'' التي احتضنتها ساحة الأمل بأكادير ليلة أمس الأربعاء أرقاما قياسية، وغير مسبوقة من ناحية الحضور الجماهيري، إذ تابع أكثر من 100 ألف الحفل الفني الذي أحيته كل من مجموعة ''أدادن'' والفنان الشاب ''أيمن السرحاني''.

واكتظت ساحة الأمل بجحافيل بشرية، حجت من كل أنحاء مدينة أكادير وخارجها، واصطفت لمشاهدة السهرة الإفتتاحية، مكسرة بذلك كل النداءات المنادية لمقاطعة المهرجان، التي أطلقها مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين بمواقع التواصل الإجتماعي قبيل إنطلاق فعاليات المهرجان بأيام معدودة، حيث اجتحت ''الهشتاكات'' المناهضة لتيميتار منصات وصفحات الفيسبوك، على غرار ما تم في الرباط وسلا، غير أن الحضور الهائل للجماهير ليلة أمس بساحة الأمل أثبت بما لا شك فيه أن دعوات المقاطعة تبقى فقط حبيسة العالم الإفتراضي، ولا تعطى أكلها على أرض الواقع، مما يفسر أن المغاربة تربطهم علاقة جد وطيدة بالأنشطة الفنية والموسيقية التي يروحون فيها عن النفس بعد سنة مليئة بالأحداث المتسلسلة على حد تعبير أحد المعلفين على فشل مقاطعة مهرجان ''تيميتار''.

وتفاعلت الجماهير التي حضرت ليلة أمس بشكل رهيب مع أغاني وأهازيج المجموعة الغنائية الأمازيغية الرائدة ''أدادن'' ورددت خلفها أشهر أغانيها مثل ''ضيف الله أتروا نتمازيرت إينو''، و ''زريح يان إكيدير ح إكي أجارف...'' ، ''ولي نرا...'' وغيرها من الأغاني التي ألهبت حماس الجمهور العريض، الذي ملأ ساحة الأمل عن أخيرها.

ومن جانبه خلق ''أيمن السرحاني''، جوا استثنائيا بمدينة أكادير بترانيمه الموسيقية الشبابية المستلهمة من أغاني الراي الجزائري، وجعل الأجساد تتمايل وتتراقص جنبا إلى جنب على إيقاعاتها، معلنة بذلك تفوق الإرادة الجماعية للجماهير السوسية والمغربية على إرادة المشوشين على المهرجانات المختلفة التي تحتضنها ربوع المملكة.

يذكر، أن النسخة 15 من مهرجان ''تيميتار'' المقامة بأكادير تستمر الى غاية يوم السبت المقبل، وتعرف مشاركة عدد من النجوم والمشاهير في عالم الغناء والموسيقى بمختلف أنواعها، يمثلون القارات الخمس، وينتظر أن يجلبوا مئات الآلاف من الجماهير خلال الأيام القادمة.

‫شوف تيفي

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المغرب مهرجان أكادير تيميتار سهرة نجاح السرحاني شوف تيفي

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