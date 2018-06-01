 مثير..سرقة 14 مليون من غرفة مرافق أمير خليجي بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة ..لحظة وصول الخادمة لطيفة إلى المحكمة الإبتدائية عين السبع بالدارالبيضاء | مجتمع

بالصورة ..لحظة وصول الخادمة لطيفة إلى المحكمة الإبتدائية عين السبع بالدارالبيضاء

حقیقة أثریاء القرقوبي الإسباني في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا | حوادث و حقوق

حقیقة أثریاء ''القرقوبي الإسباني'' في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا

حقیقة أثریاء القرقوبي الإسباني في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا | حوادث و حقوق

حقیقة أثریاء ''القرقوبي الإسباني'' في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا

خطير وبالصورة..تلميذة مشات تجيب شهادة الباكالوريا بفاس وخطفوها+تفاصيل مثيرة وصادمة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة..تلميذة مشات تجيب شهادة الباكالوريا بفاس وخطفوها+تفاصيل مثيرة وصادمة

حجز حوالي طنين من الأكياس البلاستيكية بالمحمدية | حوادث و حقوق

حجز حوالي طنين من الأكياس البلاستيكية بالمحمدية

الصور..عالم موريتاني شهير يتخلى عن الجنسية الموريتانية ويُبايع الملك محمد السادس | بوليتيك

الصور..عالم موريتاني شهير يتخلى عن الجنسية الموريتانية ويُبايع الملك محمد السادس

خـــاص..نعمان لحلو يعتزل عالم الفن والغناء لهذا السبب | ثقافة و فنون

خـــاص..نعمان لحلو يعتزل عالم الفن والغناء لهذا السبب

بــرافو..رقم قياسي جديد لــ شوف تيفي..أزيد من مليار مشاهدة لقناتنا في ستة أشهر فقط | إعلام وتواصل

بــرافو..رقم قياسي جديد لــ ''شوف تيفي''..أزيد من مليار مشاهدة لقناتنا في ستة أشهر فقط

بالصور..تعاطف كبير بالفيسبوك مع قصة فتاة بنت دارهم تعيش التشرد بالبيضاء..دارو ليها صحاباتها التوكال وتسطات بعدما كانت كتقرا فتركيا | حوادث و حقوق

بالصور..تعاطف كبير بالفيسبوك مع قصة فتاة ''بنت دارهم'' تعيش التشرد بالبيضاء..دارو ليها صحاباتها

المغرب الذي نريد...!

مثير..سرقة 14 مليون من غرفة مرافق أمير خليجي بمراكش

بتاريــخ : 5 يوليوز 2018 / 09:07 مثير..سرقة 14 مليون من غرفة مرافق أمير خليجي بمراكش | حوادث و حقوق
مثير..سرقة 14 مليون من غرفة مرافق أمير خليجي بمراكش
عرف فندق معروف بمدينة مراكش، مساء أمس الأريعاء 4 يوليوز، حالة استنفار، عقب سرقة مبلغ 14 مليون سنتيم من خزنة غرفة ينزل بها مرافق أمير خليجي.

"شوف تيفي"

عرف فندق معروف بمدينة مراكش، مساء أمس الأريعاء 4 يوليوز، حالة استنفار، عقب سرقة مبلغ 14 مليون سنتيم من خزنة غرفة ينزل بها مرافق أمير خليجي.

وحسب مصادر محلية فإن هذا الفندق المتواجد بالحي الشتوي، عرف حركة غير عادية، عقب وضع مرافق الأمير لشكاية بإدارة الفندق، أكد من خلالها سرقة المبلغ المذكور وساعة يد فاخرة، ما دفع بهذه الإدارة إلى إبلاغ المصالح الأمنية.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، حلت بالمؤسسة الفندقية وعاينت الغرفة التي كان ينزل بها مرافق الأمير الخليجي، وفتحت تحقيقا للكشف عن هوية المتورط في عملية السرقة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أمير خليجي فندق مراكش فندق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حقیقة أثریاء القرقوبي الإسباني في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا | حوادث و حقوق

حقیقة أثریاء ''القرقوبي الإسباني'' في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا

حقیقة أثریاء القرقوبي الإسباني في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا | حوادث و حقوق

حقیقة أثریاء ''القرقوبي الإسباني'' في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا

خطير وبالصورة..تلميذة مشات تجيب شهادة الباكالوريا بفاس وخطفوها+تفاصيل مثيرة وصادمة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة..تلميذة مشات تجيب شهادة الباكالوريا بفاس وخطفوها+تفاصيل مثيرة وصادمة

حجز حوالي طنين من الأكياس البلاستيكية بالمحمدية | حوادث و حقوق

حجز حوالي طنين من الأكياس البلاستيكية بالمحمدية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول ظهــور لوالد الفنان عمــاد بنعمر..كنت معارض ولدي يدخل للميدان الفني | بــووز
منذ 12 دقيقة

أول ظهــور لوالد الفنان عمــاد بنعمر..كنت معارض ولدي يدخل للميدان الفني

بالفيديو..أقوى لحظات حفل عماد بنعمر بموازين | بــووز

بالفيديو..أقوى لحظات حفل عماد بنعمر بموازين

بالفيديو..قصة مؤثرة لمغربي كيبيع كلينيكس فشوارع كازا سبب الإعاقة..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..قصة مؤثرة لمغربي كيبيع كلينيكس فشوارع كازا سبب الإعاقة..للمساعدة

كواليس انطلاق فعاليات موسم طانطان.. الصين ضيفة شرف ومشاركة أجنبية أخرى تمثلها دولة الإمارات العربية المتحدة | بــووز

كواليس انطلاق فعاليات موسم طانطان.. الصين ضيفة شرف ومشاركة أجنبية أخرى تمثلها دولة الإمارات العربية المتحدة

﻿

آخر المستجدات

بالصورة ..لحظة وصول الخادمة لطيفة إلى المحكمة الإبتدائية عين السبع بالدارالبيضاء | مجتمع
منذ 3 دقائق

بالصورة ..لحظة وصول الخادمة لطيفة إلى المحكمة الإبتدائية عين السبع بالدارالبيضاء

حقیقة أثریاء القرقوبي الإسباني في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا | حوادث و حقوق

حقیقة أثریاء ''القرقوبي الإسباني'' في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا

حقیقة أثریاء القرقوبي الإسباني في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا | حوادث و حقوق

حقیقة أثریاء ''القرقوبي الإسباني'' في المغرب وثروة رائجة تفوق 100 ملیون أورو سنویا

خطير وبالصورة..تلميذة مشات تجيب شهادة الباكالوريا بفاس وخطفوها+تفاصيل مثيرة وصادمة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة..تلميذة مشات تجيب شهادة الباكالوريا بفاس وخطفوها+تفاصيل مثيرة وصادمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.