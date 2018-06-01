مثير..سرقة 14 مليون من غرفة مرافق أمير خليجي بمراكش ﻿

عرف فندق معروف بمدينة مراكش، مساء أمس الأريعاء 4 يوليوز، حالة استنفار، عقب سرقة مبلغ 14 مليون سنتيم من خزنة غرفة ينزل بها مرافق أمير خليجي.

"شوف تيفي"

عرف فندق معروف بمدينة مراكش، مساء أمس الأريعاء 4 يوليوز، حالة استنفار، عقب سرقة مبلغ 14 مليون سنتيم من خزنة غرفة ينزل بها مرافق أمير خليجي.

وحسب مصادر محلية فإن هذا الفندق المتواجد بالحي الشتوي، عرف حركة غير عادية، عقب وضع مرافق الأمير لشكاية بإدارة الفندق، أكد من خلالها سرقة المبلغ المذكور وساعة يد فاخرة، ما دفع بهذه الإدارة إلى إبلاغ المصالح الأمنية.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، حلت بالمؤسسة الفندقية وعاينت الغرفة التي كان ينزل بها مرافق الأمير الخليجي، وفتحت تحقيقا للكشف عن هوية المتورط في عملية السرقة.



