ســابقة..إصدار عفو على جميع السجناء السياسيين و المعارضين ﻿

في سابقة من نوعها،أصدر رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما الأربعاء ''عفوا شاملا'' عن جميع السجناء السياسيين والمعارضين، بموجب مرسوم تلي عبر التلفزيون الوطني.

شـــوف تيفي:

في سابقة من نوعها،أصدر رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما الأربعاء ''عفوا شاملا'' عن جميع السجناء السياسيين والمعارضين، بموجب مرسوم تلي عبر التلفزيون الوطني.

وقال الرئيس في المرسوم ''أمنح العفو الشامل عن كل المواطنين المدانين من المحاكم (..) بجرائم سياسية لدى ممارسة انشطتهم، سواء أكانوا يمضون عقوبتهم ام لا''، موضحا أن العفو يشمل أيضا كل شخص ''حرم من حرية أو منع من ممارسة حقه السياسي في البلاد''.

وأوضح المرسوم أن الحوار الوطني الذي سبق أن دعا اليه الرئيس، سينظم من 16 الى 21 يوليوز.

وأضاف أن العفو ''من شأنه ان يتيح مشاركة واسعة من كافة الفاعلين السياسيين'' في هذا الحوار ''بين الحكومة والاحزاب السياسية المعترف بها والفاعلين السياسيين في داخل البلاد وخارجها والمجتمع المدني والطوائف الدينية''.