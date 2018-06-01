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10 دركيين ونائب رئيس جماعة أمام القضاء والقضية فيها المخدرات

بتاريــخ : 5 يوليوز 2018 / 01:20 10 دركيين ونائب رئيس جماعة أمام القضاء والقضية فيها المخدرات | حوادث و حقوق
10 دركيين ونائب رئيس جماعة أمام القضاء والقضية فيها المخدرات
كشفت مجريات التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق باستئنافية مدينة مراكش حول علاقة أحد أباطرة تجار المخدرات بجماعة أولاد حسون ضواحي مراكش ببعض رجال الدرك الملكي، تورط المعنيين في اقترافات تمس بشرف

''شوف تيفي''

كشفت مجريات التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق باستئنافية مدينة مراكش حول علاقة أحد أباطرة تجار المخدرات بجماعة أولاد حسون ضواحي مراكش ببعض رجال الدرك الملكي، تورط المعنيين في اقترافات تمس بشرف المهنة وربطهم لعلاقات مشبوهة مع تاجر مخدرات ملقب بـ''الشريف''.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فإن نائب رئيس الجماعة القروية سيدي الزورين يتابع ضمن ملف القضية، إضافة إلى زعيم الشبكة الذي ظل مبحوثا عنه بعد مداهمة وكره واعتقال العديد من أفراد عصابته، حيث تم حجز ومصادرة ثلاث بنادق صيد و125 خرطوشة، و370 مليون سنتيم، قبل أن يتم تحديد مكان وجوده وإيقافه رفقة بعض شركائه.

وأوضحت اليومية أن تقرير المسؤول القضائي انتهى إلى وجود أدلة كافية لمتابعة العناصر الدركية بتهم ثقيلة مثل ''إخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث عن الجنح ومعاقبة مرتكبيها، وإفشاء السر المهني والارتشاء وإهانة موظفين عموميين أثناء مزوالتهم لمهامهم والتواطؤ على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في نقل المخدرات''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جماعة القضاء بنادق السر المهني المخدرات

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