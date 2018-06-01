مثير وبالفيديو..المغاربة دخلو لموسوعة غينيس وحطمو الرقم القياسي في التعناق بروسيا خلال المونديال ﻿

دخل مشجعون مغاربة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عقب تبادلهم للعناق بوسط الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو خلال حضورهم لمباريات المنتخب المغربي بالمونديال.

''شوف تيفي''

دخل مشجعون مغاربة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عقب تبادلهم للعناق بوسط الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو خلال حضورهم لمباريات المنتخب المغربي بالمونديال.

وتطرقت قناة ''mbc '' السعودية لموضوع تحطيم المغاربة لهذا الرقم القياسي، وكشفت عن الأجواء الرائعة التي عرفتها الساحة الحمراء بموسكو خلال الأساببع الأخيرة، نظرا لوجود حوالي 50 جنسية بينهم مغاربة.

تجدر الإشارة إلى أن الجماهير المغربية، شكلت الاستثناء بمونديال روسيا، حيث استطاعت الظهور بشكل لائق خلال تشجيعها لأسود الأطلس بطريقة حضارية.