بعد أحداد..الكعبي قريب من فريق الزمالك المصري ﻿

أعلن الإعلامي المصري إسلام الشاطر،أمس الثلاثاء،عن دخول مسؤولي نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فى مفاوضات جادة مع المغربي أيوب الكعبي للانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة

''شوف تيفي'':

أعلن الإعلامي المصري إسلام الشاطر،أمس الثلاثاء،عن دخول مسؤولي نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فى مفاوضات جادة مع المغربي أيوب الكعبي للانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب ما كشف عنه موقع ''بوابة الفجر'' المصري، يومه الأربعاء، فقد أكد ''الشاطر'' خلال برنامج ''اكسترا تايم'' المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن مسؤولي نادي الزمالك حسموا صفقة المغربي الكعبي بنسبة 90 في المائة ولا يتبقى إلا رأى المدرب السويسري كريستيان جروس للاختيار بينه وبين مهاجم كولومبي ميجيل مورييو، وإن كان الكعبي الأقرب لامتلاكه مهارات فنية وبدنية عالية.

وأكد الشاطر إسلام أن اللاعب المغربي الكعبي، رحب بشدة للانتقال لنادي الزمالك خاصة بعد أخذ رأي مجلس ادارة القلعة البيضاء والتى أثنت بشدة على مستوى اللاعب الفنية والبدنية.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، استطاع الأسبوع الماضي، ضم حميد أحداد بعد مفاوضات مراطونية مع فريقه السابق الدفاع الحسني الجديدي الذي وافق على التخلي عنه مقابل مليار و200 مليون سنتيم.