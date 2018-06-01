المغرب في الرتب الأخيرة عالميا على مستوى الدخل الفردي ﻿

''شوف تيفي''
كشف منتدى الاقتصاد والمال والأعمال بالأمم المتحدة، مؤخرا، عن تصنيفه الجديد الخاص بدخل الفرد من الناتج الإجمالي بالدولار سنويا، والذي يشير إلى أن المغرب، جاء من بين الدول التي تذيلت هذا التصنيف باحتلاله للرتبة 122 من أصل 187 دولة، شملها التنصيف.
وأوضح المنتدى المذكور أن دخل الفرد من الناتج المحلي بالمغرب يصل حسب تصنيف سنة 2018 لـ 5,456 دولار سنويا، ما جعله يحتل الرتبة 122 قريبا من دول عربية أخرى كمصر التي احتلت الرتبة 111، والجزائر صاحبة الرتبة 105، بينما كان أعلى دخل فردي بالعالم من نصيب قطر التي جاءت على رأس القائمة، إذ وصل الدخل بها لـ 98,814.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي، يستخدم مقياسا محددا للتنمية الاقتصادية، وهو نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، لغرض ترتيب البلدان وتصنيفها على مدار أكثر من 50 عاما.
وبحسب منتدى الاقتصاد والمال والاعمال - الأمم المتحده 2018 جاء ترتيب الدول عالمياً حسب دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالدولار سنوياً كما يلي:
1 ﻗﻄﺮ 98,814
2 ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ78,670
3ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ_64,584
4 ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ 54,947
5 ﺑﺮﻭﻧﺎﻱ 53,431
6 ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ53,101
6 ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ 52,722
7 ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ 46,430
8 ﺳﺎﻥ ﻣﺎﺭﻳﻨﻮ 44,480
9 ﻛﻨﺪﺍ 43,472
10 ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ 43,073
11 ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ 42,597
12 ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ 41,711
13 ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ 41,188
14 ﺁﻳﺴﻠﻨﺪﺍ 41,000
15 ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ 40,007
16 ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ 39,767
17 ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ 39,706
18 ﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ 39,547
19 ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ 37,900
20 ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ 37,881
21 ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ 37,307
22 ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ 36,899
23 ﻓﺮﻧﺴﺎ 35,784
24 ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ 35,617
25 ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ 34,770
26 ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 34,584
27 ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ 33,189
28 ﺍﻟﺒﻬﺎﻣﺎ 32,036
29 ﺍلامارات العربيه المتحده 31,245
30 ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ 30,493
31 ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ 30,289
32 تركيا 30,122
33 ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ 29,851
34 ﻋﻤﺎﻥ 29,813
35 ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ 27,900
36 ﻣﺎﻟﻄﺎ 27,840
37 ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻚ 27,200
38 ﺳﻴﺸﻞ 26,492
39 ﻗﺒﺮﺹ 25,265
40 ﺑﺎﺭﺑﺎﺩﻭﺱ 25,181
41 ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ 24,605
42 ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ 24,012
43 ﺑﺎﻻﻭ 23,666
44 ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ 23,370
45 ﺇﺳﺘﻮﻧﻴﺎ 23,144
46 ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ 23,068
47 ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ 22,747
48 ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ 21,705
49 ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ 21,214
50 ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ 20,438
51 ﺍﻟﻤﺠﺮ 20,065
52 ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ 19,478
53 ﻻﺗﻔﻴﺎ 19,120
54 ﺗﺸﻴﻠﻲ 19,067
55 ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ 18,749
56 ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺎﺭﺑﻮﺩﺍ 18,558
57 ﻛﺮﻭﺍﺗﻴﺎ 18,191
58 ﺭﻭﺳﻴﺎ 17,884
59 ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ 17,748
60 ﺍﻷﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ 16,723
61 ﺑﻨﻤﺎ 16,658
62 ﺑﻮﺗﺴﻮﺍﻧﺎ 16,377
63 ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ 16,056
64 ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ 15,753
65 ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﻴﺲ 15,605
66 ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ 15,563
67 السعوديه 15,353
68 ﻟﺒﻨﺎﻥ 14,845
69 ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ 14,499
70 ﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ 14,391
71 ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ 14,283
72 ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﺍ 13,724
73 ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ 13,605
74 ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ 13,396
75 ﺳﻮﺭﻳﻨﺎﻡ 13,116
76 ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ 12,942
77 ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ 12,730
78 ﺇﻳﺮﺍﻥ 12,264
79 ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ 12,221
80ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻴﻨﺴﻨﺖ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﻨﺎﺩﻳﻦ12,207
81 ﺍﻟﺠﺒﻞ ﺍﻷﺳﻮﺩ 11,913
82 ﻟﻴﺒﻴﺎ 11,498
83 ﺻﺮﺑﻴﺎ 11,269
84 ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 11,259
85 ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ 11,189
86 ﺑﻴﺮﻭ 11,124
87 ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ 11,044
88 ﻣﻘﺪﻭﻧﻴﺎ 10,904
89 ﺍﻹﻛﻮﺍﺩﻭﺭ 10,080
90 ﺗﻮﻧﺲ 9,932
91 ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ 9,911
92 ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ 9,875
93 ﺍﻟﺼﻴﻦ 9,844
94 ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 9,510
95 ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ 9,506
96 ﺍﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ 9,173
97 ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ 9,048
98 ﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ 8,990
99 ﺑﻠﻴﺰ 8,716
100 ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺮﺳﻚ 8,280
101 ﻏﻴﺎﻧﺎ 8,250
102 ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ 8,191
103 ﺗﻮﻧﻐﺎ 8,168
104 ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ
[ 8 ] 7,766
105 ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ 7,534
106 ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ 7,515
107 ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ 7,423
108 ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ 7,391
109 ﻣﻴﻜﺮﻭﻧﻴﺴﻴﺎ 7,288
110 ﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ 6,823
111 ﻣﺼﺮ 6,579
112 ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ 6,531
113 ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ 6,391
114 ﺑﻮﺗﺎﻥ 6,370
115 ﺃﻧﻐﻮﻻ 6,247
116 ﺳﻮﺍﺯﻳﻼﻧﺪ 6,218
117 ﺳﺎﻣﻮﺍ 6,210
118 ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ 6,191
119 ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ 6,145
120 ﺍﻷﺭﺩﻥ 6,115
121 ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ 5,885
122 ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ 5,456❗
123 ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ 5,364
124 ﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ 5,282
125 ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ 5,214
126 ﻓﻴﺠﻲ 5,085
127 ﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ 4,839
128 ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ 4,791
129 ﻓﺎﻧﻮﺍﺗﻮ 4,718
130 ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ 4,682
131 ﻧﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻮﺍ 4,554
132 ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﻷﺧﻀﺮ 4,338
133 ﺍﻟﻬﻨﺪ 4,077
134 ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ 4,012
135 ﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ 3,762
136 ﻣﻮﻟﺪﺍﻓﻴﺎ 3,736
137 ﺗﻮﻓﺎﻟﻮ 3,519
138 ﻏﺎﻧﺎ 3,461
139 ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ 3,455
140 ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ 3,149
141 ﻻﻭﺱ 3,068
142 ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ 2,834
143 ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ 2,831
144 ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ 2,746
145 ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ 2,631
146 ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎﻥ 2,611
147 ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ 2,576
148 ﺗﺸﺎﺩ 2,539
149 ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ 2,423
150 ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ 2,354
151 ﺍﻟﻴﻤﻦ 2,316
152 ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ 2,255
153 ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ 2,218
154 ﺳﺎﻭ ﺗﻮﻣﻴﻪ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺐ 2,194
155 ﺑﻨﻐﻼﺩﺵ 2,080
156 ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ 1,962
157 ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ 1,958
158 ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﻌﺎﺝ 1,818
159 ﻛﻴﻨﻴﺎ 1,812
160 ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ 1,754
161 ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ 1,740
162 ﺗﺎﻧﺰﺍﻧﻴﺎ 1,715
163 ﺑﻨﻴﻦ 1,623
164 ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ 1,585
165 ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ 1,542
166 ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ 1,538
167 ﻧﻴﺒﺎﻝ 1,508
168 ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ 1,484
169 ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ 1,366
170 ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ 1,350